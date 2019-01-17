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Компания Nike презентовала кроссовки со смарт-шнуровкой

18.01.2019 — Разное | Полымя  
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Компания Nike презентовала кроссовки, которые сами себя зашнуровывают с помощью приложения на смартфоне, сообщается на сайте компании.

Компания Nike презентовала кроссовки со смарт-шнуровкой

Nike Adapt появятся в продаже уже в феврале. Сколько они будут стоить, пока не определено.

Как сообщили разработчики, смарт-шнуровку компания создавала в расчете на профессиональных спортсменов.

Как сообщается в официальном релизе новой модели, активировать самошнуровку можно через специальное приложение на смартфоне и прикосновением к сенсорной зоне, вмонтированной в платформу естественного подъема стопы на самой обуви.

Источник: БелТА
Фото: news.nike.com

 
 
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Компания Nike презентовала кроссовки, которые сами себя зашнуровывают с помощью приложения на смартфоне, сообщается на сайте компании. Nike Adapt появятся
 
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