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Фото из альбома. Отличники учебы

18.01.2019 14:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Фото из альбома. Отличники учебы
АиФ

На фотографии шестидесятилетней давности - первая отличная группа Минского высшего инженерного зенитно-ракетного училища ПВО, нынче Военная академия Республики Беларусь. За время своего существования училище подготовило более 1900 офицеров, 35 по завершении учебы получили золотые медали. В нашей группе были только суворовцы, среди выпускников - генералы, доктора наук, полковники. Судьба разбросала нас по всей огромной стране, но, может быть, откликнутся те, кто узнает себя на фото. Координаты в редакции.

Анатолий Матвеевич Красный, Минск

 
 
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Пятый семестр обучения, МВИЗРУ ПВО, 1959 г.
 
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