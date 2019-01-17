Фото из альбома. Отличники учебы

На фотографии шестидесятилетней давности - первая отличная группа Минского высшего инженерного зенитно-ракетного училища ПВО, нынче Военная академия Республики Беларусь. За время своего существования училище подготовило более 1900 офицеров, 35 по завершении учебы получили золотые медали. В нашей группе были только суворовцы, среди выпускников - генералы, доктора наук, полковники. Судьба разбросала нас по всей огромной стране, но, может быть, откликнутся те, кто узнает себя на фото. Координаты в редакции.

Анатолий Матвеевич Красный, Минск