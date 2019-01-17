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УВД: в Волковыске пьяный мужчина упал на женщину и сломал ей обе ноги

18.01.2019 14:43 — Разное | Аргументы и факты  
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УВД: в Волковыске пьяный мужчина упал на женщину и сломал ей обе ноги
Фото из открытых источников

Как стало известно, в Волковыске 40-летний мужчина и 54-летняя женщина пришли в гости к своей знакомой. Компания распивала спиртные напитки.

УВД: в Волковыске пьяный мужчина упал на женщину и сломал ей обе ноги В Гродно пьяный мужчина сломал женщине челюсть за отказ познакомиться

В какой-то момент пьяный мужчина не удержался на ногах и упал на 54-летнюю женщину. Как пояснил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав ВАСИЛЕВСКИЙ, в результате инцидента у пострадавшей сломаны обе кости голени.

В отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 155 УК Республики Беларусь («Причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности»). Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до двух лет ограничения свободы.

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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В отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.
 
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