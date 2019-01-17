УВД: в Волковыске пьяный мужчина упал на женщину и сломал ей обе ноги

Как стало известно, в Волковыске 40-летний мужчина и 54-летняя женщина пришли в гости к своей знакомой. Компания распивала спиртные напитки.

Гродно В пьяный мужчина сломал женщине челюсть за отказ познакомиться

В какой-то момент пьяный мужчина не удержался на ногах и упал на 54-летнюю женщину. Как пояснил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав ВАСИЛЕВСКИЙ, в результате инцидента у пострадавшей сломаны обе кости голени.

В отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 155 УК Республики Беларусь («Причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности»). Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до двух лет ограничения свободы.