Соболенко вышла в 3-й круг парного разряда Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, объединившись с бельгийкой Элизе Мертенс, вышла в 3-й круг парного разряда на открытом чемпионате Австралии в Мельбурне.



Фото: www.wtatennis.com

В поединке 2-го круга Арина Соболенко и Элизе Мертенс обыграли интернациональный дуэт Сабрина Сантамария (США) / Вероника Кудерметова (Россия) — 7:6 (7:3), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Теперь в 1/8 финала Соболенко и Мертенс сразятся против чешской пары Катерина Синякова / Барбора Крейчикова, которая посеяна на турнире под 1-м номером.

В парном разряде Australian Open также продолжают выступление белоруски Александра Саснович и Виктория Азаренко.

Александра Саснович в дуэте с американкой Тэйлор Таунсенд в матче 2-го круга сразится против пары Алисия Росольска (Польша) / Эри Ходзуми (Япония).

Виктория Азаренко вместе с австралийкой Эшли Барти во 2-м раунде сыграют против американок Дженнифер Брэди и Алисон Риске.

Сегодня во 2-м круге парного разряда выбыла из Australian Open белорусская теннисистка Лидия Морозова, выступавшая вместе с японкой Сюко Аоямой. Они уступили американскому дуэту Кэйтлин Кристиан / Эйжа Мухаммад — 5:7, 5:7.

Вера Лапко выбыла из парного разряда в 1-м круге, в матче 1/32 финала вместе с китаянкой Дуань Инъин в упорной борьбе с двумя тай-брейками проиграв дуэту Елена Остапенко (Латвия) / Сорана Кырстя — 2:6, 7:6 (7:3), 6:7 (7:9).

В одиночном разряде Australian Open представителей Беларуси уже не осталось .