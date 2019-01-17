ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Приметы на 18 января: что нельзя делать в Крещенский сочельник

18.01.2019 — Разное | Новости Волковыска  
Размер текста:
A
A
A
Приметы на 18 января: что нельзя делать в Крещенский сочельник

18 января отмечается Крещенский сочельник. Это день накануне Крещения Господнего 2019, когда, собственно, и начинается празднование этого великого события.

Именно в ночь с 18 на 19 января принято гадать. А вода, на которую в эту ночь попал лунный свет, считается освященной самой Божьей силой. Наши предки испокон веков верили, что она обладает целебными свойствами, поэтому и оставляли на ночь на подоконниках набранную в емкости воду. Кроме того, с вечера 18 января святят воду и в церквях – специальным обрядом водосвятия (водоосвящения).

По примете, в Крещенский сочельник целебными свойствами обладает даже снег, поэтому многие девушки умываются им, чтобы быть здоровыми и красивыми.

При этом в праздник 18 января существует немало запретов, многие из которых связаны с едой.

Крещенский сочельник: что нельзя делать

  • ругаться и сквернословить;
  • просто сердиться;
  • ставить на стол четное количество блюд;
  • думать о дурном или просто думать о ком-то плохо, пока набираешь освященную воду или воду, которую только собираешься святить;
  • есть мясное и пить спиртное, даже растительное масло при готовке не используют;
  • переедать во время праздничного ужина.

Приметы на 18 января:

  • Если утром идет снег - хлеб уродится хороший.
  • Полный месяц - к большому разливу.
  • На голодную кутью был снег - будет гречка.
  • Если в крещенскую ночь небо чистое - будет много гороха.
  • Если в крещенскую ночь звезды очень блестят, хлеб будет хороший.
  • Полный месяц на Крещенский сочельник - к большому разливу
  • Если на голодную кутью метель, пчелы будут хорошо роиться.
  • Яркие крещенские звезды породят белых ярок.
  • Собаки много лают - будет много дичи и зверя.

 

Подпишитесь на наш канал в 

 

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 января отмечается Крещенский сочельник. Это день накануне Крещения Господнего 2019, когда, собственно, и начинается празднование...
 
Новости дня
Новости разные
 
За плечами волонтеров из Германии и Лепеля — многолетний опыт сотрудничества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика