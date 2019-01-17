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Сегодня в Пинске начнется крещение
18.01.2019 — Разное | Пинский Вестник
> Сегодня, 18 января, в 18.00, в Пинске на пляже №2 (напротив речного вокзала) традиционно будет организовано крещенское купание. Это мероприятие проходит в присутствии служителей православной церкви и сотрудников ГРОЧС.
Возможность окунуться в холодные воды реки Пины у пинчан будет также с 18.00 сегодня и завтра, 19 января, на спасательной станции ОСВОД по адресу: ул.Панковой, 22.
Крещение Господне – один из великих непереходящих двунадесятых праздников, установленный в память крещения Господа Иисуса Христа в реке Иордан в возрасте тридцати лет. Крещение Господа нашего Иисуса Христа празднуется Святой Русской Православной Церковью 19 января.
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Сегодня, 18 января, в 18.00, в Пинске на пляже №2 (напротив речного вокзала) традиционно будет организовано крещенское купание. Это мероприятие проходит в присутствии...
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