Сегодня в Пинске начнется крещение

Сегодня, 18 января, в 18.00, в Пинске на пляже №2 (напротив речного вокзала) традиционно будет организовано крещенское купание. Это мероприятие проходит в присутствии служителей православной церкви и сотрудников ГРОЧС.

Возможность окунуться в холодные воды реки

Пины у пинчан будет также с 18.00 сегодня и завтра, 19 января, на спасательной станции ОСВОД по адресу: ул.Панковой, 22.



Крещение Господне – один из великих непереходящих двунадесятых праздников, установленный в память крещения Господа Иисуса Христа в реке Иордан в возрасте тридцати лет. Крещение Господа нашего Иисуса Христа празднуется Святой Русской Православной Церковью 19 января.