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Сегодня в Пинске начнется крещение

18.01.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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>   Сегодня, 18 января, в 18.00, в Пинске на пляже №2 (напротив речного вокзала) традиционно будет организовано крещенское купание. Это мероприятие проходит в присутствии служителей православной церкви и сотрудников ГРОЧС. 

  Возможность окунуться в холодные воды реки Пины у пинчан будет также с 18.00 сегодня и завтра, 19 января, на спасательной станции ОСВОД по адресу: ул.Панковой, 22.

  Крещение Господне – один из великих непереходящих двунадесятых праздников, установленный в память крещения Господа Иисуса Христа в реке Иордан в возрасте тридцати лет. Крещение Господа нашего Иисуса Христа празднуется Святой Русской Православной Церковью 19 января. 
 
 
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  Сегодня, 18 января, в 18.00, в Пинске на пляже №2 (напротив речного вокзала) традиционно будет организовано крещенское купание. Это мероприятие проходит в присутствии...
 
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