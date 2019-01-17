У пинчанина изъято около двух килограмм марихуаны

У жителя Пинска обнаружено и изъято 1,8 кг марихуаны.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Пинского наркоконтроля, при поддержке сотрудников ОГАИ ГОВД, ОМОН УВД и Брестской таможни 14 января на одной из АЗС Пинска был задержан неработающий местный житель, 1987 г.р., ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, у которого было обнаружено и изъято около 2 кг вещества растительного происхождения.

Для установления наличия в составе изъятого вещества наркотических веществ была назначена химическая экспертиза. Согласно заключению эксперта Пинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз невысушенное вещество растительного происхождения грамма является опасным наркотическим средством – марихуаной.

Межрайонным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РБ. К подозреваемому применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

УВД Брестоблисполкома