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Завтра все спасатели страны отпразднуют свой профессиональный праздник

18.01.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Завтра все спасатели страны отпразднуют свой профессиональный праздник

Существование человека сопряжено с различными непредвиденными ситуациями. Часть из них происходит помимо воли, науки и разума, а предпосылки некоторых создают сами люди. Так было всегда, и всегда были те, кто первыми бросал вызов стихиям и бедствиям. И вместе с тем профессия спасатель — одна из самых молодых в нашей республике. Ей сегодня исполняется 20 лет.
19 января 1999 года Президент страны подписал указ, который возложил на МЧС функции государственного управления в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности.
На МЧС были возложены функции государственного управления в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. Белорусская служба спасения сегодня — это около тысячи боевых подразделений, на вооружении которых находится более 6000 единиц техники. Сегодня в структуре МЧС Беларуси созданы и функционируют 17 специальных служб, в том числе службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, химической и радиационной безопасности, инженерных работ, водолазная, медицинская, взрывотехническая, авиационная, поисково-спасательная, парашютно-десантная, понтонная, кинологическая и другие. В настоящее время в стране сформирована целостная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, состоящая из 21 отраслевой и 7 территориальных подсистем.
—Дубровенский районный отдел по чрезвычайным ситуациям сегодня — это одна пожарная аварийно-спасательная часть и три аварийно-спасательных поста, которые дислоцируются в Дубровно и районе. Дубровенские спасатели способны выполнять весь спектр аварийно-спасательных работ, в числе которых ликвидация пожаров, спасание пострадавших, локализация опасных для людей, производства и окружающей среды факторов, разбор завалов, нейтрализация сильнодействующих ядовитых веществ, — рассказал начальник Дубровенского РОЧС Владимир Жизневский. — Подразделения функционируют в круглосуточном режиме и оперативно реагируют на сигналы о чрезвычайных ситуациях.

Завтра все спасатели страны отпразднуют свой профессиональный праздник

—Но несмотря на хорошее техническое вооружение и постоянную боевую готовность, приоритет работы — это предупреждение и профилактика чрезвычайных ситуаций, пропаганда безопасности жизнедеятельности среди населения…
—Как известно, любой пожар легче предупредить, чем тушить. И кроме круглосуточного дежурства мы во взаимодействии с районными органами власти, сельскими исполнительными комитетами проверяем противопожарное состояние домов жителей района, административных зданий, ведем разъяснительную работу с людьми о соблюдении правил противопожарной безопасности. Особое внимание уделяем тем домам, где проживают одинокие престарелые граждане, многодетные, неблагополучные, проводим беседы с людьми, которые входят в так называемую группу риска. Под контролем — ремонт печей и электропроводки, установка автономных пожарных извещателей.
—На ваш взгляд, каким должен быть спасатель?
—Люди должны любить свою профессию — по-другому ничего не получится. Несомненно, в обязательном порядке должны присутствовать подготовка и знания. Высокий профессионализм заключается в том, что в экстремальной ситуации ты не растеряешься, а быстро примешь верное решение. Не последнюю роль в нашем деле играют мужество, трудолюбие, твердый, уравновешенный характер. В работе спасателей нашего района сочетается опыт ветеранов, неравнодушие молодых сотрудников, теплота и забота наших родных. Для результата важен вклад каждого: от рядового до офицера, — подчеркнул Владимир Жизневский.
—Поделитесь планами на этот юбилейный для спасателей год.
—Мы намерены и в этом году упорно работать, делать все, чтобы наши подразделения повышали и профессиональный уровень, и эффективность реагирования, решать весь комплекс задач, которые необходимы, чтобы на высочайшем уровне помогать людям, попавшим в беду.
Работа спасателей связана с постоянным риском и является одной из самых опасных профессий. Руководство отдела гордится своими работниками — настоящими гражданами и патриотами нашей Родины — и благодарит за труд, благородство, умение сопереживать, помогать людям.
Хочу пожелать ребятам, чтобы они никогда не падали духом, всегда были стойкими и отважными. Работа спасателя нужна людям. Счастья всем, здоровья, выдержки. Чтобы в ваших семьях всегда было благополучие и добро. Пусть горит только один огонь — огонь любви в ваших сердцах к родным и близким, — искренне пожелал начальник РОЧС.
Какой бы надежной ни была техника, человеческий фактор играет далеко не последнюю роль. Соответственно, эффективность работы спасателей во многом зависит от их профессионализма.
В 2018 году сотрудники Дубровенского РОЧС спасли 6 человек: пять на пожарах и одного в ДТП.
Командир отделения Виктор Кулешов в мае 2018 года вынес из горящего дома в Дубровно три человека. А боевое звено в составе начальника караула Дмитрия Самсоновича, командира отделения Максима Плескача и старшего пожарного Андрея Курносова в феврале 2018 года спасли на пожаре в Осинторфе двух женщин.

На снимке вверху: Виктор Кулешов и Андрей Курносов.

 
 
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Существование человека сопряжено с различными непредвиденными ситуациями. Часть из них происходит помимо воли, науки и разума, а предпосылки некоторых создают
 
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