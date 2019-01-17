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Помощника Президента Республики Беларусь – инспектора по Гродненской области Ивана Лавриновича представил активу области заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Валерий Мицкевич
18.01.2019 — Разное | Заря над Неманам
Кадровое решение о назначении Ивана Лавриновича на эту должность принял 15 января 2019 года Президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Помощника Президента Республики Беларусь – инспектора по Гродненской области Ивана Лавриновича представил активу области заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Валерий Мицкевич
Кадровое решение о назначении Ивана Лавриновича на эту должность принял 15 января 2019 года Президент Беларуси Александр Лукашенко.
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