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Помощника Президента Республики Беларусь – инспектора по Гродненской области Ивана Лавриновича представил активу области заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Валерий Мицкевич

18.01.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Кадровое решение о назначении Ивана Лавриновича на эту должность принял 15 января 2019 года Президент Беларуси Александр Лукашенко. 

 

Валерий Мицкевич рассказал о профессиональном пути Ивана Лавриновича, от агронома-почвоведа Витебской областной проектно-изыскательской станции химизации сельского хозяйства до заместителя председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома, затем – председателя Лиозненского райисполкома. 

Валерий Мицкевич вручил Ивану Лавриновичу служебное удостоверение. 

- Достойная подготовка региона ко Вторым Европейским играм,  масштабное проведение Года малой родины, создание новых рабочих мест, достойная зарплата работников, - такие задачи поставил Президент при назначении на должность, - отметил Иван Лавринович. – Во главе угла всегда должен стоять человек. 

Помощника Президента Республики Беларусь – инспектора по Гродненской области Ивана Лавриновича представил активу области заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Валерий Мицкевич
 

- Поручения, данные Главой государства, будут неукоснительно выполняться, - заверил председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов. Председатель облисполкома от имени актива региона поздравил Ивана Лавриновича с назначением на должность. 

Помощника Президента Республики Беларусь – инспектора по Гродненской области Ивана Лавриновича представил активу области заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Валерий Мицкевич
 

В беседе с журналистами Иван Лавринович отметил, что Гродненщина всегда была флагманом аграрной отрасли страны. Президентом поставлены конкретные задачи в целях дальнейшего укрепления социально-экономического развития области, выполнения ключевых показателей. Новые производства, рабочие места необходимы для того, чтобы люди получали достойную заработную плату, оставались на малой родине. Важно трепетное отношение к кадрам. Особое внимание будет также уделяться благоустройству наших городов, поселков, агрогородков. 

 
 
 
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