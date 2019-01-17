Кадровое решение о назначении Ивана Лавриновича на эту должность принял 15 января 2019 года Президент Беларуси Александр Лукашенко.







Валерий Мицкевич рассказал о профессиональном пути Ивана Лавриновича, от агронома-почвоведа Витебской областной проектно-изыскательской станции химизации сельского хозяйства до заместителя председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома, затем – председателя Лиозненского райисполкома.



Валерий Мицкевич вручил Ивану Лавриновичу служебное удостоверение.



- Достойная подготовка региона ко Вторым Европейским играм, масштабное проведение Года малой родины, создание новых рабочих мест, достойная зарплата работников, - такие задачи поставил Президент при назначении на должность, - отметил Иван Лавринович. – Во главе угла всегда должен стоять человек.









- Поручения, данные Главой государства, будут неукоснительно выполняться, - заверил председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов. Председатель облисполкома от имени актива региона поздравил Ивана Лавриновича с назначением на должность.









В беседе с журналистами Иван Лавринович отметил, что Гродненщина всегда была флагманом аграрной отрасли страны. Президентом поставлены конкретные задачи в целях дальнейшего укрепления социально-экономического развития области, выполнения ключевых показателей. Новые производства, рабочие места необходимы для того, чтобы люди получали достойную заработную плату, оставались на малой родине. Важно трепетное отношение к кадрам. Особое внимание будет также уделяться благоустройству наших городов, поселков, агрогородков.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Помощника Президента Республики Беларусь – инспектора по Гродненской области Ивана Лавриновича представил активу области заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Валерий Мицкевич Кадровое решение о назначении Ивана Лавриновича на эту должность принял 15 января 2019 года Президент Беларуси Александр Лукашенко.