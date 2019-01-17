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При сортировке мусора на заводе в Гродно нашли гранату

18.01.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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В Гродно в мусоре, доставленном на завод по утилизации и механической сортировке отходов, обнаружили предмет, похожий на гранату, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Вячеслав Андреевский. 

Опасную находку обнаружили на линии сортировки отходов. Вместе с гранатой найден был и рожок от автомата. Работники завода вызвали милицию. 

В пресс-службе УВД Гродненского облисполкома отметили, что сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются все обстоятельства произошедшего. Это не первый подобный факт: в прошлом году, например, среди мусора на заводе обнаружили и учебную мину, и муляж гранаты. С нынешней находкой также работают специалисты. 

Вячеслав Андреевский рассказал, что в день на завод по утилизации и механической сортировке отходов доставляют по 220-250 т мусора. Порой среди отходов оказываются совсем необычные вещи и предметы, документы. На сайте предприятия даже открыт раздел с находками. Среди них, например, 19 паспортов, страховые свидетельства из Беларуси и России, водительские удостоверения, военные билеты, сертификаты техосмотра и техпаспорта, трудовые книжки и пенсионные удостоверения, банковские карточки и свидетельство о рождении. Обновляется ассортимент бюро находок достаточно часто. 

 
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в мусоре, доставленном на завод по утилизации и механической сортировке отходов, обнаружили предмет, похожий на гранату, сообщил корреспонденту БЕЛТА...
 
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