При сортировке мусора на заводе в Гродно нашли гранату

Опасную находку обнаружили на линии сортировки отходов. Вместе с гранатой найден был и рожок от автомата. Работники завода вызвали милицию.
В пресс-службе УВД Гродненского облисполкома отметили, что сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются все обстоятельства произошедшего. Это не первый подобный факт: в прошлом году, например, среди мусора на заводе обнаружили и учебную мину, и муляж гранаты. С нынешней находкой также работают специалисты.
Вячеслав Андреевский рассказал, что в день на завод по утилизации и механической сортировке отходов доставляют по 220-250 т мусора. Порой среди отходов оказываются совсем необычные вещи и предметы, документы. На сайте предприятия даже открыт раздел с находками. Среди них, например, 19 паспортов, страховые свидетельства из Беларуси и России, водительские удостоверения, военные билеты, сертификаты техосмотра и техпаспорта, трудовые книжки и пенсионные удостоверения, банковские карточки и свидетельство о рождении. Обновляется ассортимент бюро находок достаточно часто.