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В Сельце завершился областной этап республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»

18.01.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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17-18 января на базе спортивно-биатлонного комплекса в д. Селец прошел областной этап республиканских соревнований по биатлону среди детей и подростков «Снежный снайпер». В трех возрастных группах участие в соревнованиях приняли более 200 школьников из всех регионов Гродненщины. 

В Сельце завершился областной этап республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»
 

Юные спортсмены (юноши и девушки) соревновались в трех возрастных группах: младшей (2007-2008 гг.р.), средней (2005-2006 гг.р.) и старшей (2003-2004 гг.р.). В первый день прошли спринтерские гонки, а сегодня состоялись смешанные эстафеты, участниками которых в каждой возрастной группе стали 4 спортсмена от команды (2 девушки и 2 юноши). 

В Сельце завершился областной этап республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»
В Сельце завершился областной этап республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»
В Сельце завершился областной этап республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»
В Сельце завершился областной этап республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»
В Сельце завершился областной этап республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»
В Сельце завершился областной этап республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»
В Сельце завершился областной этап республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»
В Сельце завершился областной этап республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»
 

 

В эстафете хорошо выступила команда Лидского района — спортсмены финишировали вторыми. 

Гости остались довольны не только организацией соревнований, но и трассой. Не подвела и погода. 

В Сельце завершился областной этап республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»
В Сельце завершился областной этап республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»
 

 

Завершились соревнования церемонией награждения. Итоги первого дня в младшей и средней группе подвели вчера. Сегодня состоялось награждение победителей и призеров в спринте в старшей группе и эстафетах. 

В Сельце завершился областной этап республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»
В Сельце завершился областной этап республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»
В Сельце завершился областной этап республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»
В Сельце завершился областной этап республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»
В Сельце завершился областной этап республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»
В Сельце завершился областной этап республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»
В Сельце завершился областной этап республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»
В Сельце завершился областной этап республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»
В Сельце завершился областной этап республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»
 

 
 
 
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17-18 января на базе спортивно-биатлонного комплекса в д. Селец прошел областной этап республиканских соревнований по биатлону среди детей и подростков «Снежный...
 
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