В Сельце завершился областной этап республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»

Юные спортсмены (юноши и девушки) соревновались в трех возрастных группах: младшей (2007-2008 гг.р.), средней (2005-2006 гг.р.) и старшей (2003-2004 гг.р.). В первый день прошли спринтерские гонки, а сегодня состоялись смешанные эстафеты, участниками которых в каждой возрастной группе стали 4 спортсмена от команды (2 девушки и 2 юноши).
В эстафете хорошо выступила команда Лидского района — спортсмены финишировали вторыми.
Гости остались довольны не только организацией соревнований, но и трассой. Не подвела и погода.
Завершились соревнования церемонией награждения. Итоги первого дня в младшей и средней группе подвели вчера. Сегодня состоялось награждение победителей и призеров в спринте в старшей группе и эстафетах.