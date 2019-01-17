Соболенко вышла в третий круг парного разряда Australian Open-2019

Во втором круге женского парного разряда Australian Open-2019 белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элис Мертенс встречались с российско-американским тандемом Вероника Кудерметова и Сабрина Сантамария.

Несмотря на то, что наша спортсменка уступила в сегодняшнем матче одиночного разряда, она сумела собраться и выиграть парный матч. Итоговой счет в поединке – 7:6 (7:3), 6:2 в пользу белорусско-бельгийской пары. За выход в четвертьфинал турнира Соболенко и Мертенс поспорят с первой сеянной парой чешками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой.

На Australian Open в женском парном разряде продолжают выступление еще две белоруски. Александра Саснович вместе с американкой Тэйлор Таунсенд попробуют выйти в третий круг соревнований, обыграв японку Эри Ходзуми и польскую спортсменку Алисию Росольску. Во втором круге также сыграют Виктория Азаренко вместе с австралийкой Эшли Барти. Им будут противостоять американки Дженнифер Брэди и Элисон Риск.

Остальные наши представители на Australian Open-2019 – Вера Лапко, Лидия Морозова и Илья Ивашко – уже выбыли из турнира во всех представленных разрядах.