НХЛ отказалась от Кубка мира. И что теперь?

Лига и профсоюз говорят о намерении заключить некое «широкое соглашение» по поводу долгосрочного международного календаря, элементом которого должен стать и следующий Кубок мира.





Звучит красиво, но на деле пока очевидно одно – репутации турнира вновь нанесен ущерб. НХЛ в очередной раз не может гарантировать стабильность его проведения. Как известно, первый и второй розыгрыши разделили 8 лет, а второй и третий – вообще 12. Почему так происходит?





Кубок мира и Олимпиада





Когда НХЛ в течение сравнительно короткого времени возродила Кубок мира и отказалась от Олимпиады, было легко усмотреть между этими событиями связь. С точки зрения лиги замена неудобного топ-турнира подконтрольным себе выглядела логичной, и что-то такое наверняка имелось в виду. Проблема этой теории в том, что она считает контроль за таким соревнованием для сборных жизненно важным вопросом для НХЛ.





На самом деле все несколько сложнее. Для нынешнего руководства НХЛ и большинства владельцев клубов Кубок мира – это не их собственный проект, а привет из прошлого. Бросать его жалко, потому что уже есть бренд и сложилось какое-то наследие, пусть в основном и за счет предшественника – Кубка Канады. Но и таких же энтузиастов международного хоккея, каким был идеолог турнира Алан Иглсон, среди нынешних главных боссов нет.





Понятно, что теперь совсем другая историческая обстановка. Если раньше Кубок Канады был единственным местом, где могли пересечься главные силы двух хоккейных миров, то теперь все и так в НХЛ. И сейчас из столкновения континентов Кубок мира превращается в соревнование все тех же команд лиги, только сформированных по национальному признаку, а то и вовсе комбинированных, как было в Торонто в 2016 году.





Это так или иначе демотивирует совершать какие-то усилия и что-то организовывать – даже при понимании всей важности турниров для сборных и возможности возглавить процесс. Если бы лига относилась к Кубку мира действительно серьезно, то никогда не допустила бы метаний (будет или не будет?) и длительных пауз между турнирами. При Иглсоне такого не было – пока он рулил Кубком Канады, они шли почти бесперебойно – только сроки иногда сдвигались на год.





К сожалению, понимания того, что стабильность проведения крайне важна Кубка мира, у нынешней НХЛ все еще нет. Так что уместнее говорить не о проблемах с планом замены Олимпиад на Кубок мира, а об общем кризисе в отношениях лиги с обоими топ-турнирами сборных.









Кубок мира и локаут





Конечно, Кубку мира-2020 изначально не повезло с датой. Не очень понятно, о чем вообще думали в НХЛ, когда планировали следующий турнир на год возможного локаута. В то же время, это еще раз подчеркивает уровень отношения к Кубку мира.





Ведь о том, что в 2020 году может случиться очередной трудовой спор, было известно с момента завершения прошлого локаута. Новое соглашение было рассчитано на 10 лет (с 2012 по 2022 годы), но с одним условием – осенью 2018-го и лига, и профсоюз могут выступить за то, чтобы его действие прекратилось на два года раньше.





Казалось бы, при чем тут Кубок мира? В 2004 году уже была аналогичная ситуация, и тогда он был проведен. Но именно тот опыт обе стороны считают негативным – локаутная повестка повредила атмосфере турнира, да и на игроках предстоящая неопределенность не могла не сказываться. А после отмены всего сезона-2004/05 о Кубке мира вообще надолго забыли.





НХЛ еще в прошлом году объявила, что без какой-то ясности с коллективным соглашением Кубка мира не будет. Итоговая его отмена может означать, что вероятность локаута довольно высока.





При этом лигу действующее соглашение скорее устраивает, чем нет – не зря же профсоюзу было сделано экзотическое предложение продлить его на три года в обмен на участие в Олимпиаде-2018 (оно было отклонено). Хотя некоторых прижимистых владельцев с небольших рынков может беспокоить быстрый рост потолка зарплат (и самих зарплат, соответственно) как результат действия нынешней экономической модели.





Игроков же больше всего волнует ситуация с эскроу – своеобразным налогом, который удерживается из их зарплат для обеспечения прописанного в договоре паритета по доходам. Если финансовые показатели лиги соответствуют плановым, то он возвращается игрокам, но за все последние годы ни разу не вернулась вся сумма.





В НХЛ началась подготовка к локауту





Кроме того, в профсоюзе не упускают случая напомнить, что игроки и так много уступали владельцам. В такой обстановке их возможное «нет» дальнейшему действию соглашения – вполне реальный сценарий. Звезды уже учитывают возможный локаут при заключении новых контрактов, закладывая значительную часть в подписные бонусы, которые выплачиваются перед сезоном.









Кубок мира и ЧМ





Больше всех выгод от новых проблем НХЛ с международной повесткой получает ИИХФ. Решение лиги не отпускать игроков на Олимпиаду в Пхенчхан, неопределенность со знаком минус в отношении Пекина, а теперь еще и новый удар по Кубку мира означают одно – стабильный и ежегодный чемпионат мира становится единственным в ближайшие годы турниром, на котором игроки НХЛ могут сыграть за свои сборные.





Международная федерация, тем временем, потихоньку сдвигает сроки своего турнира. Если 10 лет назад 10 мая играли финал, то теперь в этот день все только начнется. Тем самым, создается максимально благоприятная возможность для более широкого присутствия игроков НХЛ.





И если нынешние тенденции продолжатся, то в какой-то момент проблема участия игроков НХЛ в Олимпиаде отпадет сама собой. ЧМ могут стать достаточно представительными для того, чтобы оставить Игры фигуристам, а Кубок мира списать в архив, раз уж НХЛ все равно не горит желанием за него биться.