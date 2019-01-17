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Домрачева и Бьерндален примут участие в Гонке легенд в Раубичах
Дарья Домрачева и Оле-Эйнар Бьерндален выступят 18 февраля в Гонке легенд в Раубичах.
Вместе с ними в гонке также примут участие Симоне Хаусвальд, Коринн Ниогре, Венсан Дефран, Ларс Бергер, Рико Гросс, Фроде Андресен и другие спортсмены.
Билеты на Гонку легенд и на чемпионат Европы (20-24 февраля) уже поступили в продажу,
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Дарья Домрачева и Оле-Эйнар Бьерндален выступят 18 февраля в Гонке легенд в Раубичах.
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