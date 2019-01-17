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"Неужели кому-то в России Украины не хватает" Лукашенко отреагировал на антибелорусские сюжеты на российском ТВ

18.01.2019 15:08 — Разное | Партизан  
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Лукашенко возмутился попытками в России столкнуть белорусов с россиянами.



Об этом он заявил сегодня на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы, на которой присутствовали министры иностранных дел, в разное время возглавлявшие МИД Беларуси.

"В последнее время (вы, наверное, слышите) и меня, и особенно Владимира Владимировича (министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея) обвиняют не в том курсе, который мы проводим во внешней политике. Наши братья-россияне говорят, что мы уж слишком прозападные. На Западе нас критикуют за излишнее наклонение в сторону Российской Федерации", - отметил он.

Лукашенко при этом рассказал о том, что его особенно тревожит, и, по его словам, дело не в налоговом маневре, который проводится в нефтяной сфере России. 

"Переживем мы его. Мне не совсем понятна (думаю, придется задать вопросы руководству России) такая несколько атака на Беларусь в СМИ. Пусть на ощупь пока, но типа того: "Батька-1", "Батька-2", "Батька-3"… Но если тогда они у меня хотели найти какие-то деньги и забрать. Пусть найдут и заберут. Я абсолютно чист и честен перед вами. Настораживает то, что они пытаются нас уже столкнуть с русскими", - заявил Лукашенко.

В этом отношении Лукашенко упомянул случай, который получил огласку в интернете, а затем был использован в российских СМИ в качестве попытки проиллюстрировать нападки на русских людей в Беларуси. 

"Вы знаете в интернете этот случай, когда кто-то в метро устроил конфликт с каким-то человеком, и все это быстренько было преподнесено (как будто из России заказали) как то, что у нас совершаются нападки на русских людей. Когда я прочитал это, немедленно поручил разобраться. Я понимаю, что всякие могут быть случаи. 

Оказывается, там русскими, как они говорят, и не пахло. Это конфликт двух белорусов. Притом он быстро был снят на видео (сейчас это просто делается) и вброшен в интернет. И они (российские СМИ) за это ухватились. 

Оказывается, один белорус, который когда-то был осужден (сотрудник ОМОНа, за взятку был посажен, вышел из тюрьмы). Второй был тоже белорус полуотмороженный. И завязалась потасовка. Причем здесь русские?!" - рассказал подробности произошедшего Лукашенко.


"Я это говорю к тому, чтобы вы понимали мою позицию: нас не удастся столкнуть - белорусов с россиянами. Не только с русскими. Вообще с россиянами. Это не тот путь, чтобы как-то получить в России кому-то от этого дивиденды. Не получится. 

Я уже грубо говорил когда-то: мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом, белорус - это русский со знаком качества (я еще 20 с лишним лет назад сказал). На этой теме поиграть - это очень опасно", - подчеркнул Лукашенко.

"Я иногда задаю этот вопрос сам себе, но сегодня скажу публично: неужели кое-кому в России Украины не хватает? Неужели надо обязательно создать проблему на ровном месте? Ну, нет у вас возможности компенсировать нам потери от этого налогового маневра. Господь с вами. Мы же у вас не отбираем ваш товар. 

Торгуете вы нефтью, газом, которые господь туда положил в недра, и скважины мы бурили в свое время. Владимиру Владимировичу (Путину) об этом говорил на последней встрече. Говорю: не забывай, в те советские времена, когда мы под стол с тобой ходили, отсюда (из Беларуси) летали чартеры, и вахтовым методом бурили скважины - нефтяные и газовые. И они сегодня еще работают", - заявил Лукашенко.

При этом он обратил внимание, что Беларусь не просит денег, а настаивает на равных условиях. 

"Мы в состоянии их (деньги) заработать. Если мы создали общий рынок, мы, небольшая страна, и гигант Россия. Вы что, боитесь конкуренции? Давайте на этом рынке конкурировать. Нет - надо палки в колеса. Во-вторых, все договоры, которые мы подписывали… Мы что требовали - равных условий. Где эти равные условия? Вот единственное, что мы требуем. На их принципах конкуренция. Они (российская сторона) более продвинуты в рынке. И равные условия для субъектов хозяйствования и людей. И мы свое счастье будем искать на равных условиях", - сказал Лукашенко.


Что касается попыток столкнуть белорусов с россиянами, он еще раз подчеркнул, что это недопустимо и может привести к эскалации ситуации. 

"Если только эта тема становится актуальной, особенно в российских СМИ, то завтра даже если в Беларуси не будет отморозков, которые будут бить русских, нам их подкинут. Вы знаете - из любой страны нам их подкинут, чтобы эти видео постоянно были в интернете. А они из интернета, не разобравшись, будут вкидывать на основные каналы в России. Вот в чем опасность - эскалации этого процесса", - уверен Лукашенко.

"Это не пройдет в Беларуси, не получится. А если, не дай Бог, такие факты будут, жесточайшая будет реакция. Правоохранительные органы получили соответствующее указание пресекать подобные вещи жесточайшим образом и разбираться", - резюмировал Лукашенко.

 
 
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Лукашенко возмутился попытками в России столкнуть белорусов с россиянами.
 
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