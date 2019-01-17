А позже стало известно, что утром 17 января была заблокирована и страница белорусской редакции «Спутник». Пресс-секретарь портала Павел Тухто так объясняет ситуацию:





«Решение однозначно чисто политическое, фактически цензура — заблокировано 7 страниц редакций в странах ближнего зарубежья. Редакции «Спутник» занимаются новостями и делают это хорошо. И если блокировка — это единственная реакция Facebook на качественную работу СМИ, то вопросов у нас нет — здесь все очевидно.





А надежда, что здравый смысл победит, есть. Сейчас коллеги изучают ситуацию. Ранее загруженный контент в Facebook и Instagram доступен, страницы не удалены. Пока для продвижения мы используем другие социальные сети», — рассказал Павел Тухто.









Заметим, что с 2013 года «Спутник» потратил на продвижение своего контента в Фейсбуке 130 тысяч долларов. Сеть действовала в Балтии, Центральной Азии, в Закавказье, а также в странах Восточной и Центральной Европы, в том числе Беларуси.





Владельцы аккаунтов и страниц преимущественно представлялись независимыми изданиями или группами на общие темы вроде путешествий, погоды или политики в разных странах.



