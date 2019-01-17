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Фейсбук заблокировал белорусский "Спутник"

18.01.2019 15:02 — Разное | Партизан  
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Ранее социальная сеть Фейсбук в специальном пресс-релизе сообщила, что блокирует почти 500 страниц, которые так или иначе связаны с российским информационным агентством «Спутник».

А позже стало известно, что утром 17 января была заблокирована и страница белорусской редакции «Спутник». Пресс-секретарь портала Павел Тухто так объясняет ситуацию:

«Решение однозначно чисто политическое, фактически цензура — заблокировано 7 страниц редакций в странах ближнего зарубежья. Редакции «Спутник» занимаются новостями и делают это хорошо. И если блокировка — это единственная реакция Facebook на качественную работу СМИ, то вопросов у нас нет — здесь все очевидно. 

А надежда, что здравый смысл победит, есть. Сейчас коллеги изучают ситуацию. Ранее загруженный контент в Facebook и Instagram доступен, страницы не удалены. Пока для продвижения мы используем другие социальные сети», — рассказал Павел Тухто.


Заметим, что с 2013 года «Спутник» потратил на продвижение своего контента в Фейсбуке 130 тысяч долларов. Сеть действовала в Балтии, Центральной Азии, в Закавказье, а также в странах Восточной и Центральной Европы, в том числе Беларуси. 

Владельцы аккаунтов и страниц преимущественно представлялись независимыми изданиями или группами на общие темы вроде путешествий, погоды или политики в разных странах.


 
Теги: Новости
 
 
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Ранее социальная сеть Фейсбук в специальном пресс-релизе сообщила, что блокирует почти 500 страниц, которые так или иначе связаны с российским информационным...
 
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