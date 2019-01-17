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Спасатели Беларуси отмечают профессиональный праздник

18.01.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Ежегодно 19 января чествуют тех, для кого смелось, мужество и готовность к самопожертвованию – приоритеты не только в работе, но и в жизни. Тех, кто в прямом смысле, проходит испытание огнём, водой и медными трубами без страха и без оглядки. Тех, для кого чужая жизнь важнее своей собственной.

Спасатели Беларуси отмечают профессиональный праздник

19 января 1999 года Указом Президента Республики Беларусь №35 было утверждено Положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, в котором были определены основные задачи, структура, руководство и функции МЧС.
Уже за первый год своей работы Министерство продемонстрировало высокую боеготовность, чётко и оперативно реагируя на все возникавшие чрезвычайные ситуации, получив высокую оценку Президента и Правительства. В дальнейшем задачи и функции, возложенные на Министерство, только расширялись. За эти годы была разработана и принята к реализации концепция государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, определены принципы её строительства и направления развития. Обеспечено внедрение эффективной модели защиты страны от ЧС, что позволило исключить крупные аварии. Построена информационно-управляющая система, обеспечивающая круглосуточный мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Наработки пожарной службы МВД оказались востребованы – опыт взаимодействия более чем с шестьюдесятью ведомствами и структурами органов госуправления оказал решающее влияние на формирование существующей сегодня системы взаимодействия.

Спасатели Беларуси отмечают профессиональный праздник

В настоящее время Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь реализует государственную политику обеспечения национальной безопасности, что предполагает постоянную готовность к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, осуществление государственного надзора за пожарной безопасностью, безопасным ведением работ в промышленности и ядерной энергетике, охраной и использованием территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, координацию деятельности других республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В Министерстве созданы и действуют 18 специальных служб, в том числе службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, химической и радиационной безопасности, инженерных работ, водолазная, медицинская, взрывотехническая, авиационная, поисково-спасательная, парашютно-десантная, кинологическая.
В целях совершенствования системы подготовки кадров для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям создаются новые учреждения образования, программы для обучения рассчитанные на учащихся 7-11 классов. Осуществляет свою работу Международный центр подготовки спасателей, который готовит специалистов, как для Беларуси, так и для зарубежных стран.
За 2018 год спасатели области совершили более 7,5 тысяч боевых выездов. Из них более 500 на ликвидацию пожаров в экосистемах. В результате боевой работы на пожарах спасено 48 и эвакуировано 129 человек. Предотвращено от уничтожения огнём 822 строения, 61 единица техники.
Органами и подразделениями МЧС области во взаимодействии с аварийными и экстренными службами городов (районов) проведено 212 тактико-специальных учений, 2530 тактико-специальных занятий на различных объектах с привлечением администраций и руководства этих объектов.
Как рассказал Вадим Войтиков, начальник Хотимского РОЧС, спасателями Хотимского районного отдела по чрезвычайным ситуациям за 2018 год был спасён 1 человек, 119 голов скота, спасено от уничтожения огнём 19 строений и 1 единица техники. Руководство гордится своими работниками и ветеранами, настоящими гражданами и патриотами нашей Родины, и благодарит их за труд, благородство, умение сопереживать, помогать людям. Пусть в их доме всегда будут мир и согласие, счастье и радость, а также покой, согретый радостью и любовью близких.
Вот уже 20 лет граждане Беларуси находятся под надёжным крылом безопасности. Подразделения МЧС всегда готовы к быстрым и решительным действиям в условиях повышенного риска в самой сложной, нестандартной обстановке. Люди, попавшие в беду, рассчитывают на помощь, потому что уверены – помощь обязательно придёт.

Дарья БОРИСОВА

 
 
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Ежегодно 19 января чествуют тех, для кого смелось, мужество и готовность к самопожертвованию – приоритеты не только в работе, но и в жизни. Тех, кто в прямом смысле,...
 
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