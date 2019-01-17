ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Раговский настоящий спасатель

18.01.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Профессия спасателя — одна из самых сложных в мире. Можно научиться лазить по выдвижной лестнице, пользоваться противогазом, двигаться в густом дыму, бегать, прыгать, поднимать тяжести… но самое трудное — это в каждое мгновение быть готовым рисковать своей жизнью, чтобы спасти чью-то другую.

Этой профессии Андрей Раговский посвятил свою жизнь. И это факт, а не красивая метафора. Летом этого года исполнится ровно 25 лет, как он, отслужив срочную службу в армии, пришел на службу в Хотимский РОЧС. Сегодня Андрея Семеновича, командира отделения ПАСЧ №1, многие его молодые коллеги называют наставником. Не стану приводить казенные строки служебной характеристики. О высоком профессионализме Андрея Раговского намного красноречивей говорят награды: нагрудный знак «Отличник пожарной службы», нагрудный юбилейный знак к 165-летию пожарной службы и медаль «За безупречную службу» 3 степени. К этому перечню в скором времени добавится и еще одна награда. Президентом Республики Беларусь подписан указ о награждении Андрея Раговского медалью «За безупречную службу» 2 степени.

Александр АЛЕКСАНДРИН.
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профессия спасателя — одна из самых сложных в мире. Можно научиться лазить по выдвижной лестнице, пользоваться противогазом, двигаться в густом дыму, бегать,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Завтра все спасатели страны отпразднуют свой профессиональный праздник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика