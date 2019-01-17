Андрей Раговский настоящий спасатель

Профессия спасателя — одна из самых сложных в мире. Можно научиться лазить по выдвижной лестнице, пользоваться противогазом, двигаться в густом дыму, бегать, прыгать, поднимать тяжести… но самое трудное — это в каждое мгновение быть готовым рисковать своей жизнью, чтобы спасти чью-то другую.

Этой профессии Андрей Раговский посвятил свою жизнь. И это факт, а не красивая метафора. Летом этого года исполнится ровно 25 лет, как он, отслужив срочную службу в армии, пришел на службу в Хотимский РОЧС. Сегодня Андрея Семеновича, командира отделения ПАСЧ №1, многие его молодые коллеги называют наставником. Не стану приводить казенные строки служебной характеристики. О высоком профессионализме Андрея Раговского намного красноречивей говорят награды: нагрудный знак «Отличник пожарной службы», нагрудный юбилейный знак к 165-летию пожарной службы и медаль «За безупречную службу» 3 степени. К этому перечню в скором времени добавится и еще одна награда. Президентом Республики Беларусь подписан указ о награждении Андрея Раговского медалью «За безупречную службу» 2 степени.

Александр АЛЕКСАНДРИН.

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