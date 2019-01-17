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Делегация Хотимского района приняла участие в областном мероприятии, посвященном 100-летию образования БССР

18.01.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию образования Белорусской Советской Социалистической Республики, состоялось 15 января во Дворце культуры области. В нем приняли участие председатель областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик, помощник Президента РБ – главный инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков, первый заместитель председателя облисполкома Николай Коротин, Герой Социалистического Труда Александр Байков, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики Национального собрания Беларуси, представители районных исполнительных комитетов и Советов депутатов, общественных организаций, ветераны труда Могилевщины, молодежь.

Делегация Хотимского района приняла участие в областном мероприятии, посвященном 100-летию образования БССР

Открывая мероприятие, Дмитрий Харитончик подчеркнул, что образование 1 января 1919 года БССР явилось началом реального становления белорусского национального государства. Синеокая впервые обрела все основные атрибуты государственности: территорию с четкими границами, административным делением, органы власти в центре и на местах, собственную систему законодательства, международное признание.
Жители Приднепровского края с первых дней основания белорусского государства взялись за восстановление разрушенного Первой мировой войной хозяйства. Трудовой энтузиазм многих рабочих и крестьянских коллективов был невероятно высок. Советские ордена БССР и РСФСР за номером один были вручены именно на Могилевщине.
«Трудно переоценить значение событий тех лет для Могилевщины, — констатировал Дмитрий Иванович. – И символично, что сегодняшнее торжественное мероприятие проходит в день 81-й годовщины образования нашей области».
1991 год открыл новую страницу в истории страны. На карте мира появилось суверенное независимое государство — Республика Беларусь. Во главу государственной политики был поставлен человек с его насущными проблемами, желанием достойно жить и строить справедливое общество.
Дмитрий Харитончик обратил внимание, что современная Могилевщина обладает значительным многоотраслевым потенциалом. На долю Приднепровского края приходится примерно десятая часть объемов промышленного и около 15% сельскохозяйственного производства страны, продукция наших предприятий востребована на рынках более 110 государств.
«Все успехи региона достигнуты благодаря людям, трудолюбивым и целеустремленным», — сказал председатель областного Совета депутатов. Он поблагодарил за добросовестный труд всех, кто своим трудом создает авторитет и славу области и вручил заслуженным людям Приднепровского края памятные юбилейные медали за многолетний, безупречный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона и в связи с празднованием 100-летия БССР. В числе награжденных и наш земляк, 1-й секретарь районной организации Коммунистической партии Беларуси, коллега Александр Лейчинский.
О своей награде Александр Петрович отозвался скромно: мол, не знаю заслужил ли… Даже показать медаль согласился после долгих уговоров. Но затем признался: “Безусловно, приятно. Приятно и почетно было подниматься на областную сцену вместе с людьми, которые создавали благополучие Могилевской области. Уверен, что это не только оценка моего вклада в развитие региона, но и нашей газеты”.
Столь значимый юбилей, считает А.П. Лейчинский, должен стать для каждого жителя нашей страны отправной точкой для осознания того, сколь много сделали наши деды и прадеды, и сколько нам еще предстоит сделать для того, чтобы передать потомкам стабильную, процветающую и независимую Беларусь. “Только у той нации, которая ценит историческое наследие, есть будущее. Мы белорусы ценим, а значит впереди у нас еще не один всенародный юбилей”, — сказал Александр Петрович.

Янина МАВИЧ

 
 
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Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию образования Белорусской Советской Социалистической Республики, состоялось 15 января во Дворце культуры области. В...
 
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