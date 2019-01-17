Оказывается, собаки популярнее котов. Google опроверг стереотипы об интернете

Google задался целью проверить железобетонные народные стереотипы благодаря собственной статистике. Результатом сотрудники поискового сервиса поделились в своем блоге , а KYKY покажет главные факты.

Первый стереотип. В интернете больше любят кошек

Как ни странно, собаки в интернете всегда были популярнее котов. Так говорит статистика Google за последние десять лет. А вот на Youtube котики дышат в спину собакам, но всё равно не догоняют их. Кстати, котов больше любят в западных странах, а собак – в восточных (но в процентном соотношении эти показатели почти равны).

Второй тереотип. Люди старше 50-ти не используют интернет

Не надо недооценивать своих родителей. Средний возраст населения растёт, а к 2050 году доля жителей 60+ должна увеличиться вдвое. Уже через семь к пенсионному возрасту подойдет поколение Х. «Новые пожилые» не сидят дома: они работают, путешествуют, развлекаются и разбираются в технологиях.

По данным аналитиков Gfk, в России за 2017 год вдвое больше людей 55+ стали пользоваться мобильной сетью. А приток новых пользователей идет как раз за счет аудитории 50+. 70% женщин 50+ в России регулярно проводят время онлайн, и с каждым годом эта цифра растет. Мы уверены, что цифры по Беларуси очень близки к этой статистике.

Третий стереотип. Сайты про детей читают только женщины

Статистика говорит обратное. Согласно исследованию портала BabyCenter в США отцы-миллениалы берут на себя активную родительскую роль:

• 87% играют со своими детьми;

• 58% ставят семью выше работы;

• 26% берут на себя всю заботу о детях.

Отцовскую вовлеченность подтверждают и Google тренды: международные поисковые запросы «быть хорошим отцом» и «быть хорошей мамой» одинаково популярны в последние пять лет. Кстати, видеоуроки про родительство чаще смотрят отцы, а не матери. При этом больше половины (58%) пап считают, что в интернете слишком мало контента, ориентированного на отцов.

Четвертый стереотип. Женщинам интересны только красота, еда и отношения

Вопрос гендерных стереотипов активно обсуждается в обществе: динамика интереса к феминизму растёт из года в год. На примере статистики YouTube исследователи изучили женские запросы и отметили несколько трендов:

• Женщины активно интересуются бизнесом. Они стали смотреть вдвое больше видео о предпринимательстве.

• Женщины постоянно учатся. Они смотрят обучающие видео чаще, чем бьюти-обзоры. И смотрят их на 50% активнее мужчин.

• Женщины занимаются саморазвитием. 67% мам продолжают смотреть видео о личных увлечениях после рождения ребенка. Как видно из предыдущего блока, матери меньше отцов смотрят ролики о воспитании детей.

• Интересы женщин разнообразны. 30% аудитории геймерских видео — девушки.

Пятый стереотип. Мобильный интернет нужнее людям в городах-миллионникам

Тут у исследователей Google данные только по России – к Беларуси их применять мы не будем, но тренд проследить можем. Данные GfK говорят, что 16,4% жителей российских сёл пользуются интернетом исключительно на мобильных устройствах. Для Москвы этот показатель вдвое ниже. А теперь вообще парадокс: в поиске по товарам «смартфон» за последний год активнее всего искали в Камчатском крае, Мордовии и Адыгее. А Москва и Санкт-Петербург едва попали в топ-50.