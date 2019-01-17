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Беларуска попала в топ-запросов на PornHub

18.01.2019 16:39 — Разное | KYKY  
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Вчера московская полиция задержала в аэропорту Шереметьево беларусов Алекса Лесли и Настю Рыбку по делу об организации проституции. По этой статье их могут лишить свободы на срок до шести лет. Видимо, после этого случая у посетителей сайта Pornhub вырос к Насте интерес. Сейчас второе и третье место в поисковых запросах сайта – «настя рыбка» и «nastya rybka», сообщает TUT.by.

 

Аналогичная ситуация была и с активисткой Надеждой Толоконниковой, которая после интервью с Дудем попала в топы российского PornHub.

 
 
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Вчера московская полиция задержала в аэропорту Шереметьево беларусов Алекса Лесли и Настю Рыбку по делу об организации проституции. По этой статье их могут лишить...
 
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