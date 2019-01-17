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Гулять около границы с военным билетом. Разбираемся в новом законе о безопасности
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Год только начался, а в Беларуси уже вовсю принимаются новые законы. Например, сегодня в силу вступил закон от 9 января 2019 «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам обеспечения пограничной безопасности». Проще говоря, в Беларуси появились новые правила для иностранцев, которые едут транзитом в беларуские санатории, и для беларусов, которые любят погулять в приграничной зоне,
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Год только начался, а в Беларуси уже вовсю принимаются новые законы. Например, сегодня в силу вступил закон от 9 января 2019 «О внесении дополнений и изменений в...
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