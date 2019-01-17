Гулять около границы с военным билетом. Разбираемся в новом законе о безопасности

Год только начался, а в Беларуси уже вовсю принимаются новые законы. Например, сегодня в силу вступил закон от 9 января 2019 «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам обеспечения пограничной безопасности». Проще говоря, в Беларуси появились новые правила для иностранцев, которые едут транзитом в беларуские санатории, и для беларусов, которые любят погулять в приграничной зоне, пишут на сайте Пограничного комитета.



Что нового для иностранцев



Теперь все туристы, которые едут в беларуские усадьбы и санатории транзитом через пограничную зону, могут делать это без обязательного пропуска. Да, иностранцев будут впускать просто с паспортом.



Что нового для беларусов



Раньше, гуляя по приграничной зоне, беларус должен был иметь при себе паспорт. Если этого документа с собой не было, при встрече с пограничниками возникали вопросы. Теперь же беларус может гулять по лесу около границы с военным билетом и водительским или служебным удостоверением. Как пишут на сайте Погранкомитета: «Такая либерализация значительно упрощает порядок посещения гражданами пограничной зоны и позволяет создать новые рабочие места». Говоря простым языком, некоторым беларусам и иностранцам будет проще жить и пересекать границу Беларуси.



И это не все – появились и запреты



Новыми правила утверждено, что в пределах погранполосы нельзя использовать бинокли, приборы ночного видения, телескопы и другие оптические приборы без согласования с пограничниками.

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