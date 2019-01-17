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Против ФК "Белшина" могут возбудить уголовное дело

18.01.2019 17:42 — Разное | Партизан  
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На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены материалы проверки финансово-хозяйственной деятельности коммунального спортивного унитарного предприятия "Бобруйский футбольный клуб "Белшина", о чем сообщил заместитель председателя КГК Могилевской области Алексей Игликов.

В последние годы клуб систематически не обеспечивал достижение запланированных экономических и спортивных результатов, а из-за необдуманных трансферных сделок понес значительные финансовые потери. 

Также контролеры выявили нарушения при ведении бухгалтерского учета, сдаче имущества в аренду, нецелевое использование полученной из различных источников поддержки на общую сумму более Br100 тыс., невозврат взятых у коммунальных организаций Бобруйска финансовых займов и др.


"Материалы проверки переданы в правоохранительные органы. Выполнение внесенных предложений взято комитетом на контроль", - сказал Алексей Игликов.

 
 
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На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены материалы проверки финансово-хозяйственной деятельности коммунального спортивного...
 
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