В последние годы клуб систематически не обеспечивал достижение запланированных экономических и спортивных результатов, а из-за необдуманных трансферных сделок понес значительные финансовые потери.





Также контролеры выявили нарушения при ведении бухгалтерского учета, сдаче имущества в аренду, нецелевое использование полученной из различных источников поддержки на общую сумму более Br100 тыс., невозврат взятых у коммунальных организаций Бобруйска финансовых займов и др.









"Материалы проверки переданы в правоохранительные органы. Выполнение внесенных предложений взято комитетом на контроль", - сказал Алексей Игликов.