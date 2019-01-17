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Лунное затмение 21 января: чем грозит и как пережить
Полное Лунное Затмение, которое произойдет в знаке Лев и именно из-за этого в это время высока вероятность, что многим захочется глобальных перемен в жизни - уйти с работы, переехать в другую страну, разойтись со своими супругами и так далее.
Однако поддаваться этому чувству астрологи не советуют, так как такой настрой - это лишь побочное действие этого Лунного затмения. Если что-то и менять в своей жизни, то лучше подождать хотя бы недельку и взвесить все за и против.
Как и на кого больше всего повлияют затмения в 2019 году?
люди, которые имеют какие-либо хронические болезни (особенно заболевания ЦНС и сердечно-сосудистые);
те, кто страдает депрессиями и навязчивыми состояниями;
мнительные по своей природе люди;
ипохондрики;
легковозбудимые люди.
21 января лучше не встревать в конфликтные ситуации, не провоцировать людей на негативные эмоции. Полезно будет очищение своей энергетики от негатива - для этого можно использовать три полезных способа. Хорошее настроение привлечет необходимый для сохранения стабильности уровень удачи. Спрос на Фортуну будет колоссальным, но посетить она сможет ограниченное количество людей.
У каждого затмения есть свое время действия, но это не значит, что проблемы будут только в этот конкретный день. Полное лунное затмение сможет оказывать негативное влияние на человечество вплоть до 27-28 января.
Также будут отмечаться некоторые энергетические сбои и за сутки до самого затмения. Возможно ухудшение настроения, появление недомогания, повышенной усталости. Стоит планировать дела заранее и не брать на себя чересчур большую ответственность.
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Полное Лунное Затмение, которое произойдет в знаке Лев и именно из-за этого в это время высока вероятность, что многим захочется глобальных перемен в жизни - уйти с...
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