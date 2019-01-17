Лунное затмение 21 января: чем грозит и как пережить









Однако поддаваться этому чувству астрологи не советуют, так как такой настрой - это лишь побочное действие этого Лунного затмения. Если что-то и менять в своей жизни, то лучше подождать хотя бы недельку и взвесить все за и против.





Как и на кого больше всего повлияют затмения в 2019 году?





люди, которые имеют какие-либо хронические болезни (особенно заболевания ЦНС и сердечно-сосудистые);

те, кто страдает депрессиями и навязчивыми состояниями;

мнительные по своей природе люди;

ипохондрики;

легковозбудимые люди.





21 января лучше не встревать в конфликтные ситуации, не провоцировать людей на негативные эмоции. Полезно будет очищение своей энергетики от негатива - для этого можно использовать три полезных способа. Хорошее настроение привлечет необходимый для сохранения стабильности уровень удачи. Спрос на Фортуну будет колоссальным, но посетить она сможет ограниченное количество людей.









У каждого затмения есть свое время действия, но это не значит, что проблемы будут только в этот конкретный день. Полное лунное затмение сможет оказывать негативное влияние на человечество вплоть до 27-28 января.





Также будут отмечаться некоторые энергетические сбои и за сутки до самого затмения. Возможно ухудшение настроения, появление недомогания, повышенной усталости. Стоит планировать дела заранее и не брать на себя чересчур большую ответственность.