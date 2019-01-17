Путин согласился пустить в Керченский пролив представителей ФРГ и Франции. Но...









Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом, пишет РБК . Об этом рассказал глава МИД Россиина пресс-конференции по итогам переговоров с немецким коллегой, пишет





«Уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить германским специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности... И президент Путин тут же согласился», — рассказал министр.





Лавров отметил, что через некоторое время Меркель обратилась к Путину с просьбой допустить в Керченский пролив также специалистов из Франции. Против этого российский президент возражать также не стал.





По словам Лаврова, на встрече с Маасом он получил более детальное предложение. Оно, по выражению Лаврова, «упаковывает» поездку в «некий документ, который должен быть согласован с Украиной».





Глава МИД подчеркнул, что Москва не видит проблем в реализации изначальной инициативы, однако привлечение Киева грозит осложнениями.





«Если идея состоит в необходимости облечь все это в какую-то политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать некие решения, мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался «Нормандский формат» с «формулой Штайнмайера», — пояснил он.









Напомним, 25 ноября погранслужба ФСБ задержала в Керченском проливе три украинских корабля и находящихся на них моряков. Украинцам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы России и арестовали на два месяца.





Киев неоднократно призывал подключить зарубежные государства к контролю над ситуацией в районе Керчи.





9 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что украинские власти готовят новый поход военных кораблей через Керченский пролив. Он добавил, что Киев предлагает западным партнерам также направить корабли для участия в походе. Это, уверен он, вынудит Россию считаться с международным правом.