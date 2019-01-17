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Путин согласился пустить в Керченский пролив представителей ФРГ и Франции. Но...

18.01.2019 16:06 — Разное | Партизан  
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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Владимир Путин в ходе саммита G20 в Аргентине договорились о допуске специалистов из Германии и Франции в Керченский пролив для оценки свободы судоходства.



Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом, пишет РБК.

«Уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить германским специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности... И президент Путин тут же согласился», — рассказал министр.

Лавров отметил, что через некоторое время Меркель обратилась к Путину с просьбой допустить в Керченский пролив также специалистов из Франции. Против этого российский президент возражать также не стал.

По словам Лаврова, на встрече с Маасом он получил более детальное предложение. Оно, по выражению Лаврова, «упаковывает» поездку в «некий документ, который должен быть согласован с Украиной». 

Глава МИД подчеркнул, что Москва не видит проблем в реализации изначальной инициативы, однако привлечение Киева грозит осложнениями. 

«Если идея состоит в необходимости облечь все это в какую-то политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать некие решения, мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался «Нормандский формат» с «формулой Штайнмайера», — пояснил он.


Напомним, 25 ноября погранслужба ФСБ задержала в Керченском проливе три украинских корабля и находящихся на них моряков. Украинцам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы России и арестовали на два месяца.

Киев неоднократно призывал подключить зарубежные государства к контролю над ситуацией в районе Керчи. 

9 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что украинские власти готовят новый поход военных кораблей через Керченский пролив. Он добавил, что Киев предлагает западным партнерам также направить корабли для участия в походе. Это, уверен он, вынудит Россию считаться с международным правом.

 
 
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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Владимир Путин в ходе саммита G20 в Аргентине договорились о допуске специалистов из Германии и Франции в Керченский...
 
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