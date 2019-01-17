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Подводим итоги: какие прогнозы в 2018 году сбылись, а какие нет

18.01.2019 17:06 — Разное | Myfin  
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Подводим итоги: какие прогнозы в 2018 году сбылись, а какие нет
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Какие прогнозы на 2018 год казались самыми актуальными?

Государственные органы и финансовые институты обращали особое внимание на рост внутреннего валового продукта (ВВП). Всех без исключения волновали курсы валют, а именно рубля к доллару, евро и российскому рублю.

Много внимания занимали перспективы роста зарплат и пенсий. Вызывали интерес будущие цены на нефть.

Актуальными представлялись прогнозы по курсам криптовалют.

Как вырос ВВП в 2018 году?

Международный валютный фонд в 2017 году оценивал будущее белорусской экономики не слишком оптимистично, но обещал рост ВВП на уровне 1,8%. Правительство Беларуси ожидало подъема ВВП на 3,2%.

Некоторые независимые аналитики не питали в этом отношении особого оптимизма. Особенное значение в прогнозах отводилось ценам российской нефти:

Как сообщается на сайте Национального статистического комитета, уже осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за 2018 год.

Объем ВВП в текущих ценах составил 121,6 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 103% к уровню 2017 года.

Таким образом, можно считать, что прогноз по ВВП выполнен.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Подводя итоги прошлого года и изучая прогнозы на следующий, уместно вспомнить, что 12 месяцев назад мы были в такой же ситуации: также гадали о будущем и строили...
 
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