Подводим итоги: какие прогнозы в 2018 году сбылись, а какие нет



Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Какие прогнозы на 2018 год казались самыми актуальными?

Государственные органы и финансовые институты обращали особое внимание на рост внутреннего валового продукта ( ВВП ). Всех без исключения волновали курсы валют , а именно рубля к доллару, евро и российскому рублю.

Много внимания занимали перспективы роста зарплат и пенсий. Вызывали интерес будущие цены на нефть.

Актуальными представлялись прогнозы по курсам криптовалют.

Как вырос ВВП в 2018 году?

Международный валютный фонд в 2017 году оценивал будущее белорусской экономики не слишком оптимистично, но обещал рост ВВП на уровне 1,8%. Правительство Беларуси ожидало подъема ВВП на 3,2%.

Некоторые независимые аналитики не питали в этом отношении особого оптимизма. Особенное значение в прогнозах отводилось ценам российской нефти :

Как сообщается на сайте Национального статистического комитета, уже осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за 2018 год.

Объем ВВП в текущих ценах составил 121,6 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 103% к уровню 2017 года.

Таким образом, можно считать, что прогноз по ВВП выполнен.