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Подводим итоги: какие прогнозы в 2018 году сбылись, а какие нет
Какие прогнозы на 2018 год казались самыми актуальными?
Государственные органы и финансовые институты обращали особое внимание на рост внутреннего валового продукта (
Много внимания занимали перспективы роста зарплат и пенсий. Вызывали интерес будущие цены на нефть.
Актуальными представлялись прогнозы по курсам криптовалют.
Как вырос ВВП в 2018 году?
Международный валютный фонд в 2017 году оценивал будущее белорусской экономики не слишком оптимистично, но обещал рост ВВП
Некоторые независимые аналитики не питали в этом отношении особого оптимизма. Особенное значение в прогнозах отводилось
Как сообщается на сайте Национального статистического комитета, уже осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за 2018 год.
Объем ВВП в текущих ценах составил 121,6 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 103% к уровню 2017 года.
Таким образом, можно считать, что прогноз по ВВП выполнен.
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Подводя итоги прошлого года и изучая прогнозы на следующий, уместно вспомнить, что 12 месяцев назад мы были в такой же ситуации: также гадали о будущем и строили...
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