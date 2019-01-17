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Зюганов готов судиться с Дерипаской и настаивает на проверке его бизнеса

18.01.2019 17:57 — Разное | Интерфакс  
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Лидер КПРФ и ее парламентской фракции в Госдуме Геннадий Зюганов заявил, что готов ответить на иск бизнесмена Олега Дерипаски и не откажется от требования создать комиссию по расследованию его предпринимательской деятельности.

"Дерипаска решил со мной судиться. Пусть он судится, наша юридическая служба работает (в ответ на поданный О.Дерипаской иск - ИФ). Но я буду настаивать на создании комиссии и расследовании по всей цепочке этого невиданного против нашей державы и национальной безопасности преступления", - сказал Г.Зюганов на брифинге в пятницу.

По его мнению, речь идет о потере контроля России в стратегической для страны отрасли - производстве алюминия.

В свою очередь, первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий Новиков рассказал, чем вызван конфликт. По его словам, Г.Зюганов, выступая на открытии весенней сессии Госдумы 9 января, говорил о ключевых событиях 2018 года, "упомянул и о той ситуации, которая сложилась вокруг принадлежащих Олегу Дерипаске компаний "Русал" и En+". "Лидер КПРФ напомнил также о том, как проводилась приватизация в 1990-е годы", - говорится в комментарии Д.Новикова, размещенном в пятницу на сайте компартии. "В итоге выстроилась определенная цепочка событий: сначала заводы отобрали у граждан страны, а теперь эти заводы отдали в подчинение англосаксам. Было предложено расследовать эти события как преступную аферу, которая направлена против стратегических интересов России и подрывает основы её безопасности", - передал суть сказанного Г.Зюгановым его первый заместитель.

При этом он напомнил, что в конце января 2018 года в США опубликовали "кремлевский список", в который включили многих крупных российских чиновников и бизнесменов. "Ограничительные меры распространили, в том числе на Олега Дерипаску"; "среди попавших под санкции компаний фигурируют "Базовый Элемент", "Русал" и En+ Дерипаски", отметил представитель КПРФ.

"В итоге многоступенчатых переговоров Дерипаска согласился передать фактический контроль над своими компаниями. В ответ на готовность снять санкции, бизнесмен снижает присутствие в En+ с 70% до 45%. Голосовать же он сможет только 35% акций. 8 из 14 директоров теперь будут полностью отстаивать интересы западного капитала. Таким образом, разве сегодня не произошла фактическая потеря Россией контроля над стратегически значимыми предприятиями? И разве это не повод предметно разобраться в ситуации?", - обозначил позицию КПРФ представитель руководства партии.

"Цена" иска О.Дерипаски к Г.Зюганову один миллион рублей. Предприниматель посчитал, что высказывание Г.Зюганова в его адрес носит оскорбительный характер, оскорбляет достоинство и является попыткой нанести ему и сотрудникам компании "Русал" репутационный ущерб.

 
 
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Лидер КПРФ и ее парламентской фракции в Госдуме Геннадий Зюганов заявил, что готов ответить на иск бизнесмена Олега Дерипаски и не откажется от требования создать...
 
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