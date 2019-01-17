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Нагатинский суд Москвы в субботу изберет меру пресечения Насте Рыбке и Алексу Лесли

18.01.2019 17:25 — Разное | Интерфакс  
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Нагатинский суд Москвы, как ожидается, в субботу рассмотрит вопрос о мере пресечения для Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Алексея Кириллова (Алекс Лесли), задержанных накануне по делу о вовлечении в занятие проституцией.

"По неофициальной информации, вопрос о мере пресечения будет рассматриваться завтра в 14 часов в Нагатинском суде Москвы", - сообщил "Интерфаксу" адвокат А.Вашукевич Александр Молохов в пятницу.

По его словам, защите пока неизвестно, о какой мере пресечения следствие будет просить суд.

В свою очередь, в Нагатинском суде подтвердили информацию о том, что А.Вашукевич и А.Кириллова привезут для избрания меры пресечения в субботу. Однако, уточнил собеседник агентства, материалы в отношении задержанных в суд пока не поступили.

Гражданка Беларуси Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были задержаны полицейскими 25 февраля 2018 года в одном из отелей Паттайи (Таиланд). Сначала всех 10 задержанных обвинили в работе без оформления визы, позже к обвинениям добавилось предоставление секс-услуг.

15 января этого года суд Паттайи приговорил А.Кириллова и А.Вашукевич к 18 месяцам заключения за создание тайного сообщества и оказание секс-услуг. Остаток не отбытого срока суд заменил им на условный. 17 января они были депортированы из Таиланда, проведя в заключении девять месяцев.

По прилете в Москву А.Вашукевич и А.Кириллов были задержаны в аэропорту Шереметьево.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, А.Вашукевич и А.Кириллов подозреваются по ч. 2 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

А.Кириллов и А.Вашукевич получили известность после публикаций о личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального.

В июле 2018 года Усть-Лабинский суд Краснодарском крае удовлетворил иск О.Дерипаски о защиты чести и достоинства к Насте Рыбке и Алексу Лесли из-за разглашения данных о его частной жизни и взыскал с ответчиков по 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

После задержания в Таиланде А.Вашукевич в Instagram заявила о готовности предоставить американской прессе записи, "касаемо связи наших уважаемых депутатов с Трампом и всей этой шумихой о выборах в США".

Супруга А.Кириллова Кристина Шереметьева сообщила журналистам, что сотрудники ФБР США допрашивали А.Вашукевич и А.Кириллова в тайской тюрьме.

Между тем, по словам К.Шереметьевой, Настя Рыбка не намерена придавать огласке известные ей конфиденциальные сведения, и никаких компрометирующих файлов у нее нет.

 

 
 
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Нагатинский суд Москвы, как ожидается, в субботу рассмотрит вопрос о мере пресечения для Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Алексея Кириллова (Алекс Лесли),...
 
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