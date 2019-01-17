ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Таможня рассказала о нюансах нового порядка получения международных посылок

18.01.2019 17:12 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси с 1 января 2019 года увеличилась месячная норма пересылки товаров в международных почтовых отправлениях (МПО) в адрес одного получателя. Теперь она составляет сумму, эквивалентную 200 евро и 31 кг. О нюансах таможенного оформления почтовых отправлений порталу Interfax.by рассказали в пресс-службе Минской региональной таможни.

Разовая норма пересылки не изменилась

В таможне обращают внимание, что с 1 января увеличилась именно месячная норма пересылки в адрес одного получателя, а разовая норма одного МПО, которое можно получить без уплаты пошлины, не изменилась и составляет  22 евро, вес посылки не должен превышать 10 кг.

В случае превышения разовой или месячной нормы пересылки МПО налоги уплачиваются в части превышения разовой или месячной нормы пересылки. При одновременном превышением разовой и месячной норм пересылки таможенные пошлины, налоги уплачиваются в размере большей из сумм.

Если лимит превышен, то заплатить нужно 30% от суммы превышения, но не менее 4 евро за 1  кг веса в части превышения. К тому же, нужно уплатить таможенный сбор, сумма которого является фиксированной и составляет 10 рублей.

Дата имеет значение

Таможенники обращают внимание, что исчисление таможенных платежей производится в отношении товаров, ввезенных в течение одного календарного месяца. При этом датой ввоза товаров в Беларусь считается дата размещения товаров на складе временного хранения в Беларуси, а не дата заказа или отправки посылки.

Задекларировать стоимость можно самому

Одним из нововведений стала возможность для получателей выступать декларантами, заполнив пассажирскую таможенную декларацию. Например, если отправитель не указал стоимость товара или указана "смешная" стоимость, то таможенные органы должны будут определить стоимость отправления. Однако, получатель может задекларировать стоимость получаемого товара самостоятельно, если стоимость товаров была определена таможней. Получатель также может задекларировать стоимость, если отсутствуют сопровождающие посылку документы или в случае расхождения сведений указанных в сопроводительных документах с фактически пересылаемыми товарами.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси с 1 января 2019 года увеличилась месячная норма пересылки товаров в международных почтовых отправлениях (МПО) в адрес одного получателя. Теперь она...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как найти мотивацию для похудения? Рассказывает психолог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика