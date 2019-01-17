Таможня рассказала о нюансах нового порядка получения международных посылок

В Беларуси с 1 января 2019 года увеличилась месячная норма пересылки товаров в международных почтовых отправлениях (МПО) в адрес одного получателя. Теперь она составляет сумму, эквивалентную 200 евро и 31 кг. О нюансах таможенного оформления почтовых отправлений порталу Interfax.by рассказали в пресс-службе Минской региональной таможни.

Разовая норма пересылки не изменилась

В таможне обращают внимание, что с 1 января увеличилась именно месячная норма пересылки в адрес одного получателя, а разовая норма одного МПО, которое можно получить без уплаты пошлины, не изменилась и составляет 22 евро, вес посылки не должен превышать 10 кг.

В случае превышения разовой или месячной нормы пересылки МПО налоги уплачиваются в части превышения разовой или месячной нормы пересылки. При одновременном превышением разовой и месячной норм пересылки таможенные пошлины, налоги уплачиваются в размере большей из сумм.

Если лимит превышен, то заплатить нужно 30% от суммы превышения, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения. К тому же, нужно уплатить таможенный сбор, сумма которого является фиксированной и составляет 10 рублей.

Дата имеет значение

Таможенники обращают внимание, что исчисление таможенных платежей производится в отношении товаров, ввезенных в течение одного календарного месяца. При этом датой ввоза товаров в Беларусь считается дата размещения товаров на складе временного хранения в Беларуси, а не дата заказа или отправки посылки.

Задекларировать стоимость можно самому

Одним из нововведений стала возможность для получателей выступать декларантами, заполнив пассажирскую таможенную декларацию. Например, если отправитель не указал стоимость товара или указана "смешная" стоимость, то таможенные органы должны будут определить стоимость отправления. Однако, получатель может задекларировать стоимость получаемого товара самостоятельно, если стоимость товаров была определена таможней. Получатель также может задекларировать стоимость, если отсутствуют сопровождающие посылку документы или в случае расхождения сведений указанных в сопроводительных документах с фактически пересылаемыми товарами.