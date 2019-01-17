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Беларусь стала членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

18.01.2019 17:06 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь 17 января 2019 года официально стала семидесятым членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), выполнив все условия резолюции Совета управляющих, сказано в сообщении Минфина Беларуси.

В Минфине отмечают, что в ноябре 2018 года парламент Беларуси принял закон о ратификации статей соглашения АБИИ, а в декабре Минск провел первый платеж за акции банка.

По решению правительства Беларуси становым управляющим в АБИИ стал министр экономики Дмитрий Крутой, его заместителем – министр финансов Максим Ермолович. Официальным органом связи по вопросам взаимодействия с АБИИ стало министерство финансов.

"Вступление Республики Беларусь в АБИИ открывает новые возможности инфраструктурного финансирования. Ресурсы банка могут быть направлены на цели развития инициативы "Один Пояс, Один путь", участником которой является Беларусь, и использоваться для создания и модернизации действующих транспортных коридоров, энергетической и городской инфраструктуры, производственно-логистического направления", - сказано в сообщении.

Еще одним направлением применения финансовых возможностей АБИИ может стать софинансирование проектов в партнерстве с другими международными финансовыми организациями, отмечают в ведомстве.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь 17 января 2019 года официально стала семидесятым членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), выполнив все условия резолюции Совета...
 
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