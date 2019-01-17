Вера Брежнева порадовала поклонников новой фотосессией

В этот раз популярная певица поучаствовала в новой черно-белой фотосессии, которую провел для нее знаменитый фотограф из Нью-Йорка Иван Бидяк. Результатом Вера Брежнева незамедлительно поделилась в своем Instagram.

Стоит ли говорить, что черно-белый портрет вызвал неподдельный восторг у подписчиков 36-летней певицы!

