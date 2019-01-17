|
Вера Брежнева порадовала поклонников новой фотосессией
18.01.2019 17:55 — Разное | Аргументы и факты
В этот раз популярная певица поучаствовала в новой черно-белой фотосессии, которую провел для нее знаменитый фотограф из Нью-Йорка Иван Бидяк. Результатом Вера Брежнева незамедлительно поделилась в своем Instagram.
Стоит ли говорить, что черно-белый портрет вызвал неподдельный восторг у подписчиков 36-летней певицы!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Черно-белый портрет вызвал неподдельный восторг у подписчиков 36-летней красавицы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)