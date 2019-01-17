"Неужели кое-кому в России Украины не хватает". Лукашенко осудил попытки столкнуть белорусов с россиянами

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Как информирует президентская пресс-служба, на встрече глава государства поднял различные темы, которые касаются внешнеполитического курса Беларуси, в том числе высказался по поводу отношений с Россией и продолжающегося конфликта в Украине.отметил глава государства.рассказал о том, что его особенно тревожит, и, по его словам, дело не в налоговом маневре, который проводится в нефтяной сфере России.заявил президент.В этом отношении глава государства упомянул случай, который получил огласку в интернете, а затем был использован в российских СМИ в качестве попытки проиллюстрировать нападки на русских людей в Беларуси.рассказал подробности произошедшего Лукашенко.подчеркнул глава государства.заявил белорусский лидер.При этом Лукашенко обратил внимание, что Беларусь не просит денег, а настаивает на равных условияхсказал президент.Что касается попыток столкнуть белорусов с россиянами, Президент еще раз подчеркнул, что это недопустимо и может привести к эскалации ситуации.- считает глава государства.- подчеркнул белорусский лидер.На встрече Александр Лукашенко назвал условия, на которых возможно дальнейшее развитие союзного строительства с Россией, в том числе введение единой валюты, унификация налоговой и таможенной политики.заявил белорусский лидер.- продолжил глава государства.Лукашенко считает, что в некоторых нападках на Беларусь нет никаких межгосударственных или международных отношений.отметил он.Президент подчеркнул, что на это необходимо реагировать спокойно и целенаправленно.- сказал Лукашенко.отметил глава государства.Наряду с этим Лукашенко не считает нынешний момент отношений с Россией каким-то критическим или острым.сказал президент.