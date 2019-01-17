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"Неужели кое-кому в России Украины не хватает". Лукашенко осудил попытки столкнуть белорусов с россиянами
Фото: president.gov.by
Как информирует президентская пресс-служба, на встрече глава государства поднял различные темы, которые касаются внешнеполитического курса Беларуси, в том числе высказался по поводу отношений с Россией и продолжающегося конфликта в Украине.
"В последнее время (вы, наверное, слышите) и меня, и особенно Владимира Владимировича (Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. - Прим.) обвиняют не в том курсе, который мы проводим во внешней политике. Наши братья россияне говорят, что мы уж слишком прозападные. На Западе нас критикуют за излишнее наклонение в сторону Российской Федерации", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко рассказал о том, что его особенно тревожит, и, по его словам, дело не в налоговом маневре, который проводится в нефтяной сфере России. "Переживем мы его. Мне не совсем понятна (думаю, придется задать вопросы руководству России) такая несколько атака на Беларусь в СМИ. Пусть на ощупь пока, но типа того: "Батька-1", "Батька-2", "Батька-3"… Но если тогда они у меня хотели найти какие-то деньги и забрать. Пусть найдут и заберут. Я абсолютно чист и честен перед вами. Настораживает то, что они пытаются нас уже столкнуть с русскими", - заявил президент.
В этом отношении глава государства упомянул случай, который получил огласку в интернете, а затем был использован в российских СМИ в качестве попытки проиллюстрировать нападки на русских людей в Беларуси. "Вы знаете в интернете этот случай, когда кто-то в метро устроил конфликт с каким-то человеком, и все это быстренько было преподнесено (как будто из России заказали) как то, что у нас совершаются нападки на русских людей. Когда я прочитал это, немедленно поручил разобраться. Я понимаю, что всякие могут быть случаи. Оказывается, там русскими, как они говорят, и не пахло. Это конфликт двух белорусов. Иначе не скажешь. Притом он быстро был снят на видео (сейчас это просто делается) и вброшен в интернет. И они (российские СМИ. - Прим.) за это ухватились. Оказывается, один белорус, который когда-то был осужден (сотрудник ОМОНа, за взятку был посажен, вышел из тюрьмы). Второй был тоже белорус полуотмороженный. И завязалась потасовка. Причем здесь русские?!" - рассказал подробности произошедшего Лукашенко.
"Я это говорю к тому, чтобы вы понимали мою позицию: нас не удастся столкнуть - белорусов с россиянами. Не только с русскими. Вообще с россиянами. Это не тот путь, чтобы как-то получить в России кому-то от этого дивиденды. Не получится. Я уже грубо говорил когда-то: мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом, белорус - это русский со знаком качества (я еще 20 с лишним лет назад сказал). На этой теме поиграть - это очень опасно", - подчеркнул глава государства.
"Я иногда задаю этот вопрос сам себе, но сегодня скажу публично: неужели кое-кому в России Украины не хватает? Неужели надо обязательно создать проблему на ровном месте? Ну нет у вас возможности компенсировать нам потери от этого налогового маневра. Господь с вами. Мы же у вас не отбираем ваш товар. Торгуете вы нефтью, газом, которые господь туда положил в недра, и скважины мы бурили в свое время. Владимиру Владимировичу (Президенту России Владимиру Путину. - Прим.) об этом говорил на последней встрече. Говорю: не забывай, в те советские времена, когда мы под стол с тобой ходили, отсюда (из Беларуси. - Прим.) летали чартеры, и вахтовым методом бурили скважины - нефтяные и газовые. И они сегодня еще работают", - заявил белорусский лидер.
При этом Лукашенко обратил внимание, что Беларусь не просит денег, а настаивает на равных условиях. "Мы в состоянии их (деньги. - Прим.) заработать. Если мы создали общий рынок, мы, небольшая страна, и гигант Россия. Вы что, боитесь конкуренции? Давайте на этом рынке конкурировать. Нет - надо палки в колеса. Во-вторых, все договоры, которые мы подписывали… Мы что требовали - равных условий. Где эти равные условия? Вот единственное, что мы требуем. На их принципах конкуренция. Они (российская сторона. - Прим.) более продвинуты в рынке. И равные условия для субъектов хозяйствования и людей. И мы свое счастье будем искать на равных условиях", - сказал президент.
Что касается попыток столкнуть белорусов с россиянами, Президент еще раз подчеркнул, что это недопустимо и может привести к эскалации ситуации. "Если только эта тема становится актуальной, особенно в российских СМИ, то завтра даже если в Беларуси не будет отморозков, которые будут бить русских, нам их подкинут. Вы знаете - из любой страны нам их подкинут, чтобы эти видео постоянно были в интернете. А они из интернета, не разобравшись, будут вкидывать на основные каналы в России. Вот в чем опасность - эскалации этого процесса", - считает глава государства.
"Это не пройдет в Беларуси, не получится. А если, не дай бог, такие факты будут, жесточайшая будет реакция. Правоохранительные органы получили соответствующее указание пресекать подобные вещи жесточайшим образом и разбираться", - подчеркнул белорусский лидер.
На встрече Александр Лукашенко назвал условия, на которых возможно дальнейшее развитие союзного строительства с Россией, в том числе введение единой валюты, унификация налоговой и таможенной политики.
"Союз - пожалуйста. Объединение - пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы. Мы не отказываемся ни от одного тезиса. Если кто-то мне начинает говорить про объединение, то опять же с крыши: давай валюту общую. Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо - на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход", - заявил белорусский лидер.
"Вы хотите налоговую, таможенную политику унифицировать? Согласен. Тоже сказал в прошлый раз: но на лучших традициях и условиях, возьмем все лучшее у белорусов и россиян. Но не так: мы - большие, вы - малые, давайте делайте так, как у нас", - продолжил глава государства.
Лукашенко считает, что в некоторых нападках на Беларусь нет никаких межгосударственных или международных отношений. "Все в частностях, все в личностях, все в том, что кому-то не нравится курс, который Беларусь проводит. Даже не внешнеполитический. А ту экономику, которую мы строим, тот социальный уклад, который мы создаем на принципах прежде всего справедливости. Этот тезис я 20 с лишним лет проповедую. Оказывается, он сегодня в России очень востребован. Поэтому все банально: кому-то хочется понизить градус Беларуси в России. Вот и начинаются эти нападки", - отметил он.
Президент подчеркнул, что на это необходимо реагировать спокойно и целенаправленно.
"Как бы у нас ни складывались отношения с Россией, мы никогда не позволим, чтобы у нас в Беларуси на этой святой земле плохо относились к россиянам. Не только к русским. И если кому-то хочется столкнуть нас - не получится. Мы знаем, как на это реагировать", - сказал Лукашенко.
"К счастью, уже не только первый, второй, третий каналы транслируются на всю Россию. Но есть и интернет. И мы свою точку зрения всегда доведем до русского человека. До россиянина вообще", - отметил глава государства.
Наряду с этим Лукашенко не считает нынешний момент отношений с Россией каким-то критическим или острым. "Просто должен сказать, что там появились… Не появились, а и бывшие руководители, которые давно работают, они заняли определенную позицию давления даже на собственного Президента Путина. Думаю, это же не мальчик, в политике не новичок. И по встречам с ним вижу, что человек нацелен на то, чтобы мы ни в коем случае не разорвали отношения Беларуси и России, - сказал президент. - Это крайне невыгодно. Это будет ущербно для него как политика, а для меня тем более. Потому что мы всегда с вами проводили, можно сказать, пророссийский курс. Проповедуя многовекторную внешнюю политику, мы всегда Россию определяли не просто как нашего главного партнера, а как самое близкое, братское государство, где живут просто наши люди. Так и будет".
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"Неужели кое-кому в России Украины не хватает". Лукашенко осудил попытки столкнуть белорусов с россиянами
"Мы должны защитить свой суверенитет и независимость", - заявил Александр Лукашенко 18 января.
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