"Слепая, уродина, проститутка!": забитая подруга Петросяна взорвалась



Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Наобрушился шквал критики после того, как летом стало известно о поданном в суд заявлении на развод юмористки Елены Степаненко. СМИ разнюхали, что якобы поводом для такого сенсационного решения стала связь ее мужа, знаменитого артистас молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Говорили, будто особенно возмущало артистку то, что на молодую пассию престарелый юморист тратил бешеные деньги и даже подарил две квартиры в Москве.Так это или нет, но Татьяна на своей официальной страничке в социальной сети Instagram регулярно публикует фотографии, сделанные из совместных с юмористом заграничных путешествий, дизайнерскую одежду и аксессуары, роскошные и стильные интерьеры квартиры, частые посещения ресторанов.Можно представить, как на это реагируют сторонники. Впрочем, не нужно представлять, достаточно ознакомиться с комментариями, которые те оставляют под каждым постом Брухуновой. Несмотря на откровенное интервью, которое та дала в конце 2018 года, где заявила о чистых чувствах к Евгению Петросяну, градус ненависти не понизился – скорее наоборот.Многие сравнивают Татьяну Брухунову с пианисткой, которая годы жизни отдала актеру, была буквально его тенью и правой рукой, работала в его театре, выходила с ним в свет. Однако их история любви закончилась чудовищным скандалом: артист назвал ее воровкой, подал на нее в суд, и они развелись.Татьяна сравнения с Виталиной отметает. Но пристальное внимание (крайне негативное) очень нервирует ее. В итоге она обратилась к своим недоброжелателям.– констатировала молодая помощница Евгения Петросяна.Она попросила оставить ее в покое.призвала забитая критикой Татьяна Брухунова.