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"Где формы?": архивное фото Семенович наделало шума

18.01.2019 17:33 — Разное | UDF  
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Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Анна Семенович показала редкие снимки, на которых запечатлена с подругой. Поклонники остались довольны публикацией.

В личном Instagram Анна опубликовала три архивных фото, на которых она запечатлена вместе с фигуристкой Анастасией Гребенкиной. Певица отметила, что дружит со спортсменкой много лет.

"Между первой и второй фотографией прошло почти 20 лет и все эти годы по Жизни мы шли вместе!!! Я желаю тебе,как можно больше счастливых мгновений , чтоб твой звонкий смех звучал как можно чаще, а уроки Судьбы были тебе по силам и доставляли удовольствие (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Анна Семенович.

Отметим, что поклонникам исполнительницы очень понравился второй снимок. В кадре совсем еще юные Анна и Анастасия сидят у окна. Рядом с Семенович на подоконнике разбросаны несколько пачек сигарет. Фанаты певицы удивились в комментариях, что девушки, серьезно увлекающиеся спортом, имели вредные привычки.


"Как же мило 🥳🥰😍вот это настоящая дружба 🤗🤩", "Темный волос👍тебе👍", "Вы очень милая и красивая в юности)))) ну и сейчас конечно тоже)", "Сигаретки поевали?!)))", "Ты че ешь? Там сиги на подоконнике", "Анна я угараю от вашей фотке 😁😂🤣🤣🤣🤣🤣 смотрю такой это Анна или ее сестра 😂 вы были маленькай 😂😂🤣 это самое лучшее фото с подругой 😁, "А где выши выдающиеся формы на втором фото?" - писали интернет–обыватели.

Напомним, что в юности Анна Семенович профессионально занималась фигурным катанием. Анна доросла до звания "мастер спорта международного класса". Девушка должна была стать настоящей звездой льда, однако травма мениска, и последующая за ней операция перечеркнули ее карьеру.

 
 
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Анна Семенович показала редкие снимки, на которых запечатлена с подругой.
 
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