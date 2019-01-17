"Где формы?": архивное фото Семенович наделало шума



Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com

В личном Instagram Анна опубликовала три архивных фото, на которых она запечатлена вместе с фигуристкой. Певица отметила, что дружит со спортсменкой много лет.– написалаОтметим, что поклонникам исполнительницы очень понравился второй снимок. В кадре совсем еще юные Анна и Анастасия сидят у окна. Рядом с Семенович на подоконнике разбросаны несколько пачек сигарет. Фанаты певицы удивились в комментариях, что девушки, серьезно увлекающиеся спортом, имели вредные привычки.- писали интернет–обыватели.Напомним, что в юности Анна Семенович профессионально занималась фигурным катанием. Анна доросла до званияДевушка должна была стать настоящей звездой льда, однако травма мениска, и последующая за ней операция перечеркнули ее карьеру.