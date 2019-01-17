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Чубайс – Соловьеву: "Не расстраивайтесь. Вступили не туда, с вами это постоянно случается"

18.01.2019 17:27 — Разное | UDF  
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Владимир Соловьев
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс язвительно ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, который раскритиковал его за слова об «энергорасточительности» России.


– Мог ли такой крупный энергетик и телевизионный эксперт, как В.Р. Соловьев не вступить в дискуссию об энергоэффективности, спрашиваем мы, простые телезрители? Нет, не мог не вступить — отвечает лично сам эксперт. И вступает! Посмотрите ключевой фрагмент. Посмотрите до конца — какая глубина, какая точность, какая страсть — человек же в конце просто заходится! По-моему, это любовь! – написал Анатолий Чубайс в Фейсбуке. – Есть нюанс. Владимир Рудольфович читает цифры про электровооруженность, измеряемую в киловатт-часах на человека. А мы спорили об энергоэффективности экономики. Она оценивается через энергоемкость и измеряется в рублях ВВП на тонну условного топлива. Это — разные показатели. Перепутал человек энергоемкость и электровооруженность.

Владимир Рудольфович, не расстраивайтесь. Не в первый раз. Вступили не туда, с вами это постоянно случается. Обтереться, подучить матчасть (это учебник за второй курс, я могу прислать) и снова вперёд! Ждём вас снова на арене (извините, зачеркнуто) на экране наших голубых телевизоров!

 
 
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