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Чубайс – Соловьеву: "Не расстраивайтесь. Вступили не туда, с вами это постоянно случается"
Владимир Соловьев
– Мог ли такой крупный энергетик и телевизионный эксперт, как В.Р. Соловьев не вступить в дискуссию об энергоэффективности, спрашиваем мы, простые телезрители? Нет, не мог не вступить — отвечает лично сам эксперт. И вступает! Посмотрите ключевой фрагмент. Посмотрите до конца — какая глубина, какая точность, какая страсть — человек же в конце просто заходится! По-моему, это любовь! – написал Анатолий Чубайс в
Владимир Рудольфович, не расстраивайтесь. Не в первый раз. Вступили не туда, с вами это постоянно случается. Обтереться, подучить матчасть (это учебник за второй курс, я могу прислать) и снова вперёд! Ждём вас снова на арене (извините, зачеркнуто) на экране наших голубых телевизоров!
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Владимир Рудольфович, не расстраивайтесь. Не в первый раз.
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