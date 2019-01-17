В российских СМИ появились сообщения, что певицу и лидера группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину экстренно госпитализировали во Франции.



Фото: snipers.net

По информации РБК , у певицы случился сердечный приступ. Однако ее жизни ничего не угрожает.

— Вчера, 17 января, в 21:00 из отеля Диану экстренно госпитализировали с сердечным приступом в одну из французских клиник. Приступ продолжался 16 часов, до сих пор медикам не удается полностью снять боль. Ее состояние стабилизировалось, угрозы для жизни нет, — рассказала РБК PR-директор артистки Мария Кохель.

Певицу продолжают обследовать, об отмене концертов в рамках юбилейного тура речи не идет, уточнила Кохель.

Напомним, что 9 марта певица должна выступить в минском Дворце спорта с концертом .

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