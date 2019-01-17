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Диану Арбенину экстренно госпитализировали
В российских СМИ
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— Вчера, 17 января, в 21:00 из отеля Диану экстренно госпитализировали с сердечным приступом в одну из французских клиник. Приступ продолжался 16 часов, до сих пор медикам не удается полностью снять боль. Ее состояние стабилизировалось, угрозы для жизни нет, —
Певицу продолжают обследовать, об отмене концертов в рамках юбилейного тура речи не идет, уточнила Кохель.
Напомним, что 9 марта певица должна выступить в минском Дворце спорта с
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В российских СМИ появились сообщения, что певицу и лидера группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину экстренно госпитализировали во Франции.
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