ПРИСВОИЛА ЧУЖОЕ

В жизни порой случаются у многих сложные ситуации, в том числе и материальные. Как с ними справиться, каждый принимает собственное решение. Кто-то берег взаймы у родственников или знакомых, кто-то находит дополнительный заработок… А кто-то, к сожалению, находит выход в обход закона.



Вот один из таких примеров. Гражданка Н. работала в райцентре в магазине, который принадлежит индивидуальному предпринимателю. В момент приема на работу с ней был заключен договор, подписав который, гражданка Н. приняла на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности имущества и других ценностей нанимателя. Однако она за пять месяцев работы присвоила товарно-материальные ценности на сумму более 2 400 рублей.



Обвиняемая возместила материальный ущерб предпринимателю. В судебном заседании вину признала и пояснила, что брала денежные средства на личные нужды в связи с тяжелым материальным положением.



Суд признал гражданку Н. виновной в присвоении чужого имущества и по ч. 1 ст. 211 Уголовного кодекса Республики Беларусь с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде лишения права занимать материально-ответственные должности на срок два года со штрафом в размере 30 базовых величин (735 рублей).



Приговор вступил в законную силу.



Елена МАТЕЙКОВИЧ,

старший помощник прокурора

Чашникского района.