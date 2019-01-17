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ПРИСВОИЛА ЧУЖОЕ

18.01.2019 — Разное | Новости Новолукомля  
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ПРИСВОИЛА ЧУЖОЕ

В жизни порой случаются у многих сложные ситуации, в том числе и материальные. Как с ними справиться, каждый принимает собственное решение. Кто-то берег взаймы у родственников или знакомых, кто-то находит дополнительный заработок… А кто-то, к сожалению, находит выход в обход закона.

Вот один из таких примеров. Гражданка Н. работала в райцентре в магазине, который принадлежит индивидуальному предпринимателю. В момент приема на работу с ней был заключен договор, подписав который, гражданка Н. приняла на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности имущества и других ценностей нанимателя. Однако она за пять месяцев работы присвоила товарно-материальные ценности на сумму более 2 400 рублей.

Обвиняемая возместила материальный ущерб предпринимателю. В судебном заседании вину признала и пояснила, что брала денежные средства на личные нужды в связи с тяжелым материальным положением.

Суд признал гражданку Н. виновной в присвоении чужого имущества и по ч. 1 ст. 211 Уголовного кодекса Республики Беларусь с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде лишения права занимать материально-ответственные должности на срок два года со штрафом в размере 30 базовых величин (735 рублей).

Приговор вступил в законную силу.


Елена МАТЕЙКОВИЧ,
старший помощник прокурора
Чашникского района.

 
 
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В жизни порой случаются у многих сложные ситуации, в том числе и материальные. Как с ними справиться, каждый принимает собственное решение. Кто-то берег взаймы у...
 
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