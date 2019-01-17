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ПОДНЯЛ РУКУ НА МАТЬ

18.01.2019 — Разное | Новости Новолукомля  
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ПОДНЯЛ РУКУ НА МАТЬ

Гражданин А. находился дома с матерью. Вместе распивали спиртные напитки. Изрядно выпив, начали ругаться, В ходе возникшей ссоры, на почве личных неприязненных отношений, сын толкнул мать, она упала на пол, а затем он еще умышленно нанес ей несколько ударов деревянным черенком лопаты по голове. Этим причинил матери ушибленную рану в теменную область, относящуюся к категории легких телесных повреждений, повлекших кратковремеиное расстройство здоровья.

В судебном заседании гражданин А. вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Пояснил, что после употребления алкоголя, попросил у матери денег на добавку. Она не дала. Так и завязалась ссора.

Суд признал гражданина А. виновным в умышленном причинении легкого телесного повреждения и на основании ст. 153 Уголовного кодекса Республики Беларусь с учетом позиции государственного обвинителя  назначил ему наказание в виде 3 месяцев ареста.

Приговор вступил в законную силу. Произошедшее в данной семье лишний раз доказывает, что злоупотребление алкоголем толкает человека на безрассудные поступки и правонарушения. Желание употреблять спиртосодержащие напитки еще и еще затмевает чувства совести и морали, любви и уважения к родным и близким.

Виолетта БОГДАНОВИЧ,
старший помощник прокурора
Чашникского района

 
 
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Гражданин А. находился дома с матерью. Вместе распивали спиртные напитки. Изрядно выпив, начали ругаться, В ходе возникшей ссоры, на почве личных неприязненных...
 
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