ПОДНЯЛ РУКУ НА МАТЬ

Гражданин А. находился дома с матерью. Вместе распивали спиртные напитки. Изрядно выпив, начали ругаться, В ходе возникшей ссоры, на почве личных неприязненных отношений, сын толкнул мать, она упала на пол, а затем он еще умышленно нанес ей несколько ударов деревянным черенком лопаты по голове. Этим причинил матери ушибленную рану в теменную область, относящуюся к категории легких телесных повреждений, повлекших кратковремеиное расстройство здоровья.



В судебном заседании гражданин А. вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Пояснил, что после употребления алкоголя, попросил у матери денег на добавку. Она не дала. Так и завязалась ссора.



Суд признал гражданина А. виновным в умышленном причинении легкого телесного повреждения и на основании ст. 153 Уголовного кодекса Республики Беларусь с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде 3 месяцев ареста.



Приговор вступил в законную силу. Произошедшее в данной семье лишний раз доказывает, что злоупотребление алкоголем толкает человека на безрассудные поступки и правонарушения. Желание употреблять спиртосодержащие напитки еще и еще затмевает чувства совести и морали, любви и уважения к родным и близким.



Виолетта БОГДАНОВИЧ,

старший помощник прокурора

Чашникского района