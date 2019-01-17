Чрезмерное употребление алкогольных напитков часто приводит к нежелательным последствиям. Граждане «под градусом» зачастую совершают необдуманные поступки. Часто это выражается даже в нарушении общественного порядка. Вот один из таких примеров.



Гражданин Н. в июле текущего года будучи в состоянии алкогольного опьянения, выражая явное неуважение к обществу, проявляя свою пьяную удаль, из хулиганских побуждений, умышленно нанес не менее четырех ударов ногами по железобетонному забору, располагающегося на территории административного здания одной из организаций райцентра. В результате его действий были повреждены две плиты забора.



В ходе предварительного следствия гражданин Н. возместил причиненный преступлением ущерб, в судебном заседании вину признал и пояснил, что в тот день поссорился со своей девушкой. Употребив с другом спиртосодержащие напитки, находясь в состоянии злости, и совершил данное преступление.



Суд признал гражданина Н. виновным в совершении умышленных действий, грубо нарушающих общественный порядок, сопровождающихся повреждением чужого имущества и по ч.1 ст.339 Уголовного кодекса Республики Беларусь с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему 140 часов общественных работ.



Приговор вступил в законную силу.



Виолетта БОГДАНОВИЧ, старший помощник прокурора Чашникского района