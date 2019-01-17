Facebook: страница президента Узбекистана Шавката Мирзиёева управлялась из Москвы









17 января Facebook заявил, что эти страницы использовались российским кремлевским проектом «Россия сегодня» и принадлежащим ему российским агентством Sputnik для распространения ложной информации в постсоветских государствах.





«Это осуществлялось из других стран. Например, в России была открыта страница, посвященная президенту Таджикистана. Другая страница, хотя и утверждала, что якобы «управляется сторонниками Шавката Миромоновича Мирзиёева», но фактически управлялась из России.





Только 10 октября 2017 года аналогичные страницы были созданы в Facebook для Грузии, Армении, Латвии, Литвы, Эстонии, Кыргызстана, Таджикистана и Чечни. На этих страницах размещены новости агентства Sputnik, в основном российская пропаганда, в том числе фейковые новости.





Для Узбекистана была создана русскоязычная страница под названием «Узбекистан, я принес вам новости», и вся информация, которая там была представлена, выложена на Google. А Google, в свою очередь, ссылается на сайт "Sputnik Uzbekistan". Это было сделано для того, чтобы увеличить посещаемость сайта "Sputnik Uzbekistan " без ведома источника.





Согласно сообщению, о президенте Узбекистана представлена только ​положительная информация. Негативная информация даётся о состоянии россиян в странах НАТО и Балтии.





На страницы президентов Таджикистана, Узбекистана и Чечни подписаны 150 000 пользователей.









17 января Sputnik Uzbekistan сообщил, что социальная сеть Facebook удалила более 500 страниц, принадлежащих информационному агентству Sputnik. В администрации Sputnik отчёт прокомментировали, как «решение однозначно чисто политическое, фактически цензура.».





Однако, в отчёте Facebook отмечается, что люди, скрывающие свою принадлежность к Sputnik, утверждают, что являются независимыми источниками и, возможно, пытались «посеять семена ненависти в странах, где распространялась информация».





Руководитель отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глихер заявил, что в управление этими страницами осуществляло "Агентство интернет-исследований", которое называют "Российской фабрикой троллей".





Сообщается, что этот центр, расположенный в Санкт-Петербурге и финансируемый кремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным, специализируется на распространении фейковой информации для продвижения интересов России через Facebook, Google и Twitter.