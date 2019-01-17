ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Facebook: страница президента Узбекистана Шавката Мирзиёева управлялась из Москвы

18.01.2019 19:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Руководство соцсети Facebook заявило что не менее 300 аккаунтов и страниц в Facebook и Instagram страниц были уличены в «скоординированном недостоверном поведении». Все они были удалены, сообщает centralasian.org.



17 января Facebook заявил, что эти страницы использовались российским кремлевским проектом «Россия сегодня» и принадлежащим ему российским агентством Sputnik для распространения ложной информации в постсоветских государствах.

«Это осуществлялось из других стран. Например, в России была открыта страница, посвященная президенту Таджикистана. Другая страница, хотя и утверждала, что якобы «управляется сторонниками Шавката Миромоновича Мирзиёева», но фактически управлялась из России.

Только 10 октября 2017 года аналогичные страницы были созданы в Facebook для Грузии, Армении, Латвии, Литвы, Эстонии, Кыргызстана, Таджикистана и Чечни. На этих страницах размещены новости агентства Sputnik, в основном российская пропаганда, в том числе фейковые новости.

Для Узбекистана была создана русскоязычная страница под названием «Узбекистан, я принес вам новости», и вся информация, которая там была представлена, выложена на Google. А Google, в свою очередь, ссылается на сайт "Sputnik Uzbekistan". Это было сделано для того, чтобы увеличить посещаемость сайта "Sputnik Uzbekistan " без ведома источника.

Согласно сообщению, о президенте Узбекистана представлена только ​положительная информация. Негативная информация даётся о состоянии россиян в странах НАТО и Балтии.

На страницы президентов Таджикистана, Узбекистана и Чечни подписаны 150 000 пользователей.


17 января Sputnik Uzbekistan сообщил, что социальная сеть Facebook удалила более 500 страниц, принадлежащих информационному агентству Sputnik. В администрации Sputnik отчёт прокомментировали, как «решение однозначно чисто политическое, фактически цензура.».

Однако, в отчёте Facebook отмечается, что люди, скрывающие свою принадлежность к Sputnik, утверждают, что являются независимыми источниками и, возможно, пытались «посеять семена ненависти в странах, где распространялась информация».

Руководитель отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глихер заявил, что в управление этими страницами осуществляло "Агентство интернет-исследований", которое называют "Российской фабрикой троллей".

Сообщается, что этот центр, расположенный в Санкт-Петербурге и финансируемый кремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным, специализируется на распространении фейковой информации для продвижения интересов России через Facebook, Google и Twitter.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство соцсети Facebook заявило что не менее 300 аккаунтов и страниц в Facebook и Instagram страниц были уличены в «скоординированном недостоверном поведении». Все они...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Сербии подарил Путину новую собаку. Какие еще животные у него есть?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика