Президент Сербии подарил Путину новую собаку. Какие еще животные у него есть?

Шарпланинская овчарка - крупная собака средних размеров. Собак этой породы используют в качестве служебных и сторожевых, веками их использовали пастухи для охраны стад от хищников. На сайтах заводчиков отмечается, что это спокойные, дисциплинированные и верные собаки, поддающиеся разнообразной дрессировке.





Путину не впервые дарят собак: кроме овчарки Паши у него есть еще три собаки. Так, на день рождения Путина в 2017 году, когда ему исполнилось 65 лет, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому президенту щенка алабая по кличке "Верный".













До этого глава правительства Болгарии Бойко Борисов подарил Путину каракачанскую овчарку Баффи, а губернатор северной японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ - собаку породы акита-ину по имени Юмэ.

Общее количество животных, подаренных Путину за 18 лет его пребывания на посту президента, затем премьер-министра и снова президента, уже тянет на маленький зоопарк.

Началось все с черного лабрадора Кони, котого Путин получил в 2000 году из рук Сергея Шойгу, занимавшего тогда пост главы МЧС.











В 2000 году губернатор Орловской области Егор Строев подарил Путину орловского рысака.

В 2001 году глава Башкирии Муртаза Рахимов тоже подарил президенту коня - гнедого жеребца ахалтекинской породы.

А еще год спустя Путин получил в подарок от короля Иордании Абдаллы II сразу трех арабских скакунов - Ибн Маруфа, Хакима и Айзис.











Еще одной лошадью президента стал подаренный президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым в 2005 году пони фалабелла по кличке Вадик.

В 2003 году мэр Москвы Юрий Лужков подарил Путину белую козу, которую президент назвал Сказкой.



В 2008 году на день рождения главе государства подарили уссурийского тигренка. Первое время тигренок Маша, которой было два с половиной месяца, жила в Ново-Огарево, позже тигрица переехала в зоопарк в Геленджике.











В 2010 году лидер Туркмении подарил Путину двух редких азиатских гепардов - Алоуса и Генерала. Сейчас они живут в специальном центре для диких животных на Кавказе.

В 2010 году Путин получил от премьер-министра Болгарии Бойко Борисова щенка каракачанской овчарки. На выбор клички собаке был объявлен конкурс. Победителем стал пятилетний Дима Соколов, который придумал кличку Баффи.









