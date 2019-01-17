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Макрон пообещал прыгнуть с парашютом
Во время встречи с десантниками 11 парашютной бригады президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал прыгнуть с парашютом.
Об этом сообщает La Depeche.
По информации источника, президент был воодушевлен показательными выступлениями парашютистов. Командир бригады в шутку произнес, что военные хотят увидеть, как Э.Макрон и премьер-министр Эдуар Филипп прыгнут с парашютом.
«Я это сделаю, обещаю», - ответил Э.Макрон.
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Во время встречи с десантниками 11 парашютной бригады президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал прыгнуть с парашютом.
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