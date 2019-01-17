"Хорошо, что есть друзья". Литовец показал, как МАЗ на "Дакаре" спас его машину

На одном из участков Ванагаса занесло, и машина перевернулась набок. Но подъехавший экипаж МАЗ белоруса Александра Василевского остановился и вернул машину соседей на колеса.





Ванагас опубликовал пост с благодарностью в Facebook. "Хорошо, что есть друзья на "Дакаре", которые дают руку помощи. Нас прижало в труднодоступном месте, мы не смогли бы сдвинуть двухтонного "зверя". СПАСИБО, МАЗ, Александр Василевский и команда", - написал литовец и выложил видео спасения.







