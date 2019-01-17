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"Хорошо, что есть друзья". Литовец показал, как МАЗ на "Дакаре" спас его машину

18.01.2019 18:20 — Разное | Партизан  
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Литовец Бенедиктас Ванагас со штурманом поляком Себастьяном Развадовски гоняет на "Дакаре" в автоклассе.

На одном из участков Ванагаса занесло, и машина перевернулась набок. Но подъехавший экипаж МАЗ белоруса Александра Василевского остановился и вернул машину соседей на колеса.

Ванагас опубликовал пост с благодарностью в Facebook. "Хорошо, что есть друзья на "Дакаре", которые дают руку помощи. Нас прижало в труднодоступном месте, мы не смогли бы сдвинуть двухтонного "зверя". СПАСИБО, МАЗ, Александр Василевский и команда", - написал литовец и выложил видео спасения.



 
 
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Литовец Бенедиктас Ванагас со штурманом поляком Себастьяном Развадовски гоняет на "Дакаре" в автоклассе.
 
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