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"Хорошо, что есть друзья". Литовец показал, как МАЗ на "Дакаре" спас его машину
Литовец Бенедиктас Ванагас со штурманом поляком Себастьяном Развадовски гоняет на "Дакаре" в автоклассе.
На одном из участков Ванагаса занесло, и машина перевернулась набок. Но подъехавший экипаж МАЗ белоруса Александра Василевского остановился и вернул машину соседей на колеса.
Ванагас опубликовал пост с благодарностью в Facebook. "Хорошо, что есть друзья на "Дакаре", которые дают руку помощи. Нас прижало в труднодоступном месте, мы не смогли бы сдвинуть двухтонного "зверя". СПАСИБО, МАЗ, Александр Василевский и команда", - написал литовец и выложил видео спасения.
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Литовец Бенедиктас Ванагас со штурманом поляком Себастьяном Развадовски гоняет на "Дакаре" в автоклассе.
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