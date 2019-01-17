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Вы в это верите? Официально в Беларуси на одного безработного 5(!) вакансий
В Беларуси зафиксировали очередной рекорд по официальной безработице. По данным Минтруда, на начало этого года было 12,5 тысячи зарегистрированных безработных. Это на 1,7 тысячи меньше, чем месяцем ранее. Таким низким число официально безработных еще не было.
При этом фактический уровень безработицы, который рассчитывается по методологии Международной организации труда, заметно выше, чем официальный. К примеру, в первом квартале прошлого года — 260 тысяч человек.
Таким низким число официально нетрудоустроенных, как на начало этого года, в Беларуси еще не было. Так, на учете в центрах занятости на начало декабря прошлого года было 14,2 тысячи, человек, ноября — 14,3 тысячи, октября — 15 тысяч, сентября — 16,3 тысячи, августа — 16,6 тысячи, июля — почти 17,8 тысячи, июня — 19,8 тысячи, мая — 21,8 тысячи, апреля — 22,9 тысячи, марта — 23,9 тысячи.
Для сравнения: на конец 2017 года в Беларуси было 22,9 тысячи официально нетрудоустроенных, 2016 года — 35,3 тысячи, а 2003 года — 136,1 тысячи.
Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января этого года составил 0,3% от экономически активного населения. Выше всего этот показатель в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях — 0,4%, в Гомельской и Минской — 0,3%, а в Минске — 0,1%.
На начало января наниматели нуждались в 74,9 тысячи работников. Месяцем ранее — на 3,6 тысячи больше. Большинство вакансий — 63,4% — по рабочим специальностям.
Однако некоторые эксперты считают, что официальные данные не всегда корректно отражают реальную ситуацию на рынке труда и на самом деле предложений гораздо меньше, поскольку далеко не все предложения нанимателей, которые значатся в общенацинальном банке вакансий, актуальны.
Коэффициент напряженности на рынке труда на 1 января составил 0,2 безработного на одну вакансию (или 5 вакансий на одного безработного). Год назад этот коэффициент был в два раза выше — 0,4.
В Брестской и Витебской областях этот показатель составил 0,3 безработного на вакансию, в Гомельской, Гродненской и Могилевской областях — 0,2, в Минске и Минской области — 0,1.
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В Беларуси зафиксировали очередной рекорд по официальной безработице. По данным Минтруда, на начало этого года было 12,5 тысячи зарегистрированных безработных. Это...
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