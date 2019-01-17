Вы в это верите? Официально в Беларуси на одного безработного 5(!) вакансий









При этом фактический уровень безработицы, который рассчитывается по методологии Международной организации труда, заметно выше, чем официальный. К примеру, в первом квартале прошлого года — 260 тысяч человек.





Таким низким число официально нетрудоустроенных, как на начало этого года, в Беларуси еще не было. Так, на учете в центрах занятости на начало декабря прошлого года было 14,2 тысячи, человек, ноября — 14,3 тысячи, октября — 15 тысяч, сентября — 16,3 тысячи, августа — 16,6 тысячи, июля — почти 17,8 тысячи, июня — 19,8 тысячи, мая — 21,8 тысячи, апреля — 22,9 тысячи, марта — 23,9 тысячи.





Для сравнения: на конец 2017 года в Беларуси было 22,9 тысячи официально нетрудоустроенных, 2016 года — 35,3 тысячи, а 2003 года — 136,1 тысячи.





Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января этого года составил 0,3% от экономически активного населения. Выше всего этот показатель в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях — 0,4%, в Гомельской и Минской — 0,3%, а в Минске — 0,1%. Выше всего этот показатель в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях — 0,4%, в Гомельской и Минской — 0,3%, а





На начало января наниматели нуждались в 74,9 тысячи работников. Месяцем ранее — на 3,6 тысячи больше. Большинство вакансий — 63,4% — по рабочим специальностям.





Однако некоторые эксперты считают, что официальные данные не всегда корректно отражают реальную ситуацию на рынке труда и на самом деле предложений гораздо меньше, поскольку далеко не все предложения нанимателей, которые значатся в общенацинальном банке вакансий, актуальны.





Коэффициент напряженности на рынке труда на 1 января составил 0,2 безработного на одну вакансию (или 5 вакансий на одного безработного). Год назад этот коэффициент был в два раза выше — 0,4.





В Брестской и Витебской областях этот показатель составил 0,3 безработного на вакансию, в Гомельской, Гродненской и Могилевской областях — 0,2, в Минске и Минской области — 0,1.