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В российском Ярославле горела польская фура. Водитель-белорус в коме - ему нужна помощь
Утром 10 января на одной из улиц российского Ярославля загорелась кабина седельного тягача Renault, где находился ее водитель 30-летний белорус Святослав Турок.
После происшествия Святослава сразу же увезли в местную реанимацию. Сейчас он жив, но, по пока неподтвержденной информации, в крайне тяжелом состоянии. Его погрузили в состояние искусственной комы.
Из Витебска к нему выехали жена и мать. С двумя детьми дома осталась мама супруги, которая взяла отпуск.
В российской больнице медикаменты и лечение для белоруса бесплатные, но финансовых трат все равно не избежать.
Ярославль находится на расстоянии около 800 км от Витебска, очевидно, что перевезти больного в белорусскую больницу на специальном транспорта будет стоить немалых денег.
Однако польская фирма-перевозчик, где работает Святослав, не готова финансировать подобные затраты.
Чтобы помочь семье, можно
Бел.рубли: BY28 AKBB 3134 0000 0932 1202 0092
Рос.рубли: BY13 AKBB 3134 0000 0932 2202 0092
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Утром 10 января на одной из улиц российского Ярославля загорелась кабина седельного тягача Renault, где находился ее водитель 30-летний белорус Святослав Турок.
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