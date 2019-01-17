В российском Ярославле горела польская фура. Водитель-белорус в коме - ему нужна помощь

После происшествия Святослава сразу же увезли в местную реанимацию. Сейчас он жив, но, по пока неподтвержденной информации, в крайне тяжелом состоянии. Его погрузили в состояние искусственной комы.













Из Витебска к нему выехали жена и мать. С двумя детьми дома осталась мама супруги, которая взяла отпуск.





В российской больнице медикаменты и лечение для белоруса бесплатные, но финансовых трат все равно не избежать.





Ярославль находится на расстоянии около 800 км от Витебска, очевидно, что перевезти больного в белорусскую больницу на специальном транспорта будет стоить немалых денег.





Однако польская фирма-перевозчик, где работает Святослав, не готова финансировать подобные затраты.





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