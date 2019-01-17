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В российском Ярославле горела польская фура. Водитель-белорус в коме - ему нужна помощь

18.01.2019 17:58 — Разное | Партизан  
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Утром 10 января на одной из улиц российского Ярославля загорелась кабина седельного тягача Renault, где находился ее водитель 30-летний белорус Святослав Турок.

После происшествия Святослава сразу же увезли в местную реанимацию. Сейчас он жив, но, по пока неподтвержденной информации, в крайне тяжелом состоянии. Его погрузили в состояние искусственной комы.



Из Витебска к нему выехали жена и мать. С двумя детьми дома осталась мама супруги, которая взяла отпуск.

В российской больнице медикаменты и лечение для белоруса бесплатные, но финансовых трат все равно не избежать.

Ярославль находится на расстоянии около 800 км от Витебска, очевидно, что перевезти больного в белорусскую больницу на специальном транспорта будет стоить немалых денег.

Однако польская фирма-перевозчик, где работает Святослав, не готова финансировать подобные затраты.

Чтобы помочь семье, можно связаться с Юлией через ВК или просто перевести любую сумму на один из нижеуказанных благотворительных счетов, оба открыты в отделении №200/92 филиала №200, БИК: AKBBBY21200, адрес банка: г.Витебск, ул. М.Горького, 75:

Бел.рубли: BY28 AKBB 3134 0000 0932 1202 0092
Рос.рубли: BY13 AKBB 3134 0000 0932 2202 0092

 
Теги: Витебск
 
 
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Утром 10 января на одной из улиц российского Ярославля загорелась кабина седельного тягача Renault, где находился ее водитель 30-летний белорус Святослав Турок.
 
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