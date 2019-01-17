СМИ: у родственников Насти Рыбки и Алекса Лесли прошли обыски





Где находятся задержанные. Всю ночь родственники безрезультатно обзванивали разные отделения МВД в Москве. Сейчас они предполагают, что задержанных отвезли в ОВД по району Зябликово, рассказали The Bell муж Рыбки Николай Вашукевич и жена Лесли Кристина Шереметьева. В изоляторе отделения корреспонденту The Bell не смогли подтвердить эту информацию.





Обыски. Также в ночь после задержания сразу у нескольких родственников прошли обыски, рассказал The Bell Вашукевич и подтвердили еще двое родственников задержанных. В частности, обыски прошли дома у жен двух депортированных секс-тренеров, а также по месту регистрации Алекса Лесли в Москве.





«Разбудили соседей, потребовали выступить понятыми», – рассказывает The Bell один из родственников. По его словам, обыски и задержание в аэропорту проводили одни и те же люди в штатском: «Искали все цифровые носители, изъяли все, вплоть до личного ноутбука».





Причины задержания. По словам собеседника The Bell, перед началом обыска ему зачитали постановление. В нем говорилось, что задержанным вменяют ст. 240 ч. 2 УК, «вовлечение в занятие проституцией» (это МВД вчера подтверждало официально), а также, что это преступление якобы было совершено на Дербеневской улице. Заявила о нем, согласно постановлению, Александра Давыдова – соратница Рыбки и Лесли по тренингам (Саша Травка). Давыдова не ответила на звонок The Bell.





Контекст. Рыбка и Лесли стали известны широкой публике 8 февраля 2018 года благодаря расследованию Алексея Навального об отдыхе Рыбки на яхте миллиардера Олега Дерипаски в компании руководителя аппарата правительства Сергея Приходько.





10 февраля Дерипаска подал на Рыбку и Лесли иск о защите чести и достоинства в суд своего родного города — Усть-Лабинска. А 25 февраля Рыбку, Лесли и еще восьмерых человек задержали в Таиланде во время секс-тренинга в Паттайском отеле Ibis.





Сначала их обвинили в незаконной работе, потом аннулировали визы, а затем предъявили новые обвинения — в организации услуг сексуального характера, сговоре и организации преступного сообщества.









На этой неделе все они получили условный срок в суде Паттайи, после чего ожидали депортации в местной тюрьме. Их знакомые рассказывали The Bell, что они рассматривали возможность депортации не в Россию или Беларусь (Рыбка въехала в Таиланд по белорусскому паспорту), а в одну из стран, с которой у России действует безвизовый режим. Но им разрешили купить билеты только на прямые рейсы до Москвы.



