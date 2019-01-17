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Новости экономики за 18.01.2019

18.01.2019 20:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Египет готов присоединиться к зоне свободной торговли Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый раунд переговоров по заключению соответствующего соглашения успешно прошёл в Каире.

Новости экономики за 18.01.2019

Стороны обсудили основные положения договора и обозначили график дальнейшей работы. Египет не единственное государство, которое стремиться к оптимизации торговых отношений с ЕАЭС. В настоящее время переговоры идут также с Израилем, Сербией и Сингапуром.

ИЗ МИНСКА В ЧЕБОКСАРЫ

Минский автозавод полностью выполнил контракт на поставку городских автобусов в Чебоксары. Столица Чувашии получила очередную, завершающую, партию из 15 современных машин экологического класса Евро-5.

Новости экономики за 18.01.2019

Таким образом, город в кратчайшие сроки смог реализовать проект по модернизации пассажирско-транспортной системы. Первая партия из 10 белорусских автобусов поступила в регион в ноябре 2018 года.


НЕОЖИДАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Только 35 % пассажиров минского метро использовали в 2018 году жетоны. Большинство проходят через турникет с помощью электронных проездных.

Новости экономики за 18.01.2019

Почти 6 миллионов поездок были оплачены бесконтактными банковскими картами. Такой способ оплаты на всех станциях заработал минувшим летом и очень быстро набирает популярность. Уже в декабре им воспользовались более миллиона раз. Всего же за 2018 год Минский метрополитен перевёз 283 миллиона пассажиров.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Египет готов присоединиться к зоне свободной торговли Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый...
 
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