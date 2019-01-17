Такого вы еще не видели! Посмотрите, как в Минске троллейбус проскользил в заносе 100 метров

В Минске на проспекте Пушкина занесло троллейбус. Это могло бы закончиться серьезной аварией, но водитель проявил незаурядное мастерство — и смог удержать транспортное средство на дороге. В распоряжении AUTO.TUT.BY появилось видео инцидента.

Происшествие случилось 18 января в вечерний час пик. Троллейбус ехал со стороны улицы Ольшевского в направлении улицы Тимирязева. В какой-то момент транспортное средство занесло, и оно боком поскользило по дороге. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как мы уже Минск застрял в 10-балльных пробках">сообщали, вечером 18 января Минск застрял в максимальных, 10-балльных пробках. Неблагоприятные погодные условия — оттепель днем и понижение температуры к вечеру, а также сильный ветер привели к тому, что проезжая часть и тротуары покрылись корочкой льда. За несколько часов в столице произошло более трех десятков ДТП.