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Лукашенко: Столкнуть белорусов и россиян не получится
18.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Столкнуть белорусов и россиян никому не удастся. Такое заявление президент Беларуси Александр Лукашенко сделал на встрече к 100-летию белорусской дипломатической службы. Сегодня в Минске собрались министры, которые в разные годы возглавляли МИД страны, передает телеканал «МИР 24».
В завершение встречи Александру Лукашенко вручили памятную медаль к 100-летию дипслужбы.
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Такое заявление президент республики сделал на встрече к 100-летию белорусской дипломатической службы.
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