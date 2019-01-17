Лукашенко: Столкнуть белорусов и россиян не получится

Столкнуть белорусов и россиян никому не удастся. Такое заявление президент Беларуси Александр Лукашенко сделал на встрече к 100-летию белорусской дипломатической службы. Сегодня в Минске собрались министры, которые в разные годы возглавляли МИД страны, передает телеканал «МИР 24».



«Мы должны защитить свой суверенитет и независимость. Мы не против россиян, поляков, литовцев. Мы хотим быть в любом союзе, но жить в своей собственной квартире. У нас эта квартира есть. Наши соседи, какие бы они ни были, мы их не выбираем, и мы готовы со всеми строить добрые, теплые, взаимовыгодные отношения. Как бы у нас ни складывались отношения с Россией, мы никогда не позволим, чтобы у нас в Беларуси на этой святой земле плохо относились к россиянам. Не только к русским. И если кому-то хочется столкнуть нас – не получится. Мы знаем, как на это реагировать», – сказал Лукашенко.



Президент подчеркнул, что за годы независимости Беларусь добилась заметных успехов на международной арене и расширила круг союзников.

В завершение встречи Александру Лукашенко вручили памятную медаль к 100-летию дипслужбы.