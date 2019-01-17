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Олега Хмыля отстранили от работы с ХК "Гомель"

18.01.2019 19:56 — Разное | Интерфакс  
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Наставник "Гомеля" Олег Хмыль в пятницу, 18 января, был отстранен от работы с командой.

В клубе пока не делали никаких заявлений о его возможной отставке, но по свидетельству очевидцев, тренер уже отсутствовал на своем матче на тренировке перед важным для команды матчем с "Юностью".

Олега Хмыля отстранили от работы с ХК "Гомель"
В январе 2019 года ХК "Гомель" крайне неудачно выступил в суперфинале Континентального кубка, потерпев три матча из трех возможных с общей разницей шайб 2-18.

В комментариях после Суперфинала О.Хмыль говорил, что результат закономерен, состав команды слабый, а поражения клуба – результат реформ.

В чемпионате Беларуси по хоккею "Гомель" занимает 5-е место.

 
Теги: Гомель
 
 
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Наставник "Гомеля" Олег Хмыль в пятницу, 18 января, был отстранен от работы с командой. В клубе пока не делали никаких заявлений о его возможной отставке, но по...
 
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